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12 липня 2023, 18:37 Читать на русском

НБУ виступає за повернення Райффайзен Банку у програму «Доступні кредити 5-7-9%»

Національний банк повністю підтримує позицію щодо накладення санкцій на Райффайзен лізинг Росія, однак виступає за повернення українського Райффайзен Банку у програму «Доступні кредити 5−7-9%». Про це розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю ЕП.

Національний банк повністю підтримує позицію щодо накладення санкцій на Райффайзен лізинг Росія, однак виступає за повернення українського Райффайзен Банку у програму «Доступні кредити 5−7-9%».
Фото: censor.net

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«Ми повністю підтримуємо і накладені на Райффайзен лізинг Росія санкції, і позицію держави, яка намагається боротися за те, щоб міжнародні фінансові організації не підтримували війну. Тут ми точно на одній стороні», — зазначила вона.

Щодо програми доступного кредитування «5−7-9%» топменеджерка НБУ пояснила, що вона містить критерії до банків, які можуть бути включені в програму. Один з них — відсутність санкцій стосовно пов’язаних осіб.

Райффайзен лізинг Росія є пов’язаною, сестринською структурою щодо Райффайзен банку Україна. З цієї точки зору банк не може працювати в цій програмі.

«Однак якщо подивитися на банк Райффайзен Україна і оцінити, наскільки він впливає на рішення, які ухвалюють структури в Росії, то зрозуміло, що він не впливає. Якщо подивитися на роль цього банку в Україні, то вона без перебільшення значна і суттєва. Це банк з великою експертизою, який кредитував навіть після початку великої війни, не будучи державним», — додала Рожкова.

За її словами, в НБУ звертались з цим питанням до Міністерства фінансів та виносили його на Раду фінансової стабільності.

«Ми всі підтримуємо санкції, але подивімося, чи трактування пов’язаності таким чином не робить нам гірше, коли держава не може використати інструмент для підтримки власної економіки. Тому наша позиція полягає в тому, щоб все-таки переглянути критерії», — додала перша заступниця голови НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що український Райффайзен Банк з австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) втратив можливість видавати кредити у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» через санкції РНБО проти російської компанії з цієї групи.

Джерело: Мінфін
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