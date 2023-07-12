Головне за середу: Інвестідея на місяць, зміни у виплатах для ВПО та біткоїн зі знижкою $3000

Останні кілька місяців гривня поступово зміцнювала свої позиції, а депозитні ставки за вкладами у нацвалюті впевнено зростали. Тому багато власників валютних накопичень замислюються над тим, щоб конвертувати свої долари у гривню та розмістити її на депозит. Розглянемо можливі варіанти детальніше та розповімо, які заробітки пропонують приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн.

Зміни у виплатах для ВПО: хто втратить допомогу від держави

11 липня Кабінет міністрів прийняв постанову «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

НБУ прокоментував рівень інфляції у червні цього року

У червні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) і далі сповільнювалася — до 12,8% з 15,3% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Національний банк дав свій коментар.

Що в Європі говорять про майбутнє України і коли в неї почнуть інвестувати (відео)

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про економічне майбутнє України і хто в Європі готовий інвестувати в неї.

Біткоїн зі знижкою $3 тис: де купити та чи можна на цьому заробити

Станом на 11 липня 2023 року на криптовалютній біржі Binance US біткоїн торгувався за ціною $27 218, що на 10% дешевше, ніж в середньому на ринку ($30 458). Інші популярні криптовалюти теж пропонувалися з дисконтом. Звідки він з’явився та чи можна на ньому заробити, розбирався «Мінфін».