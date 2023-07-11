Відтепер доставку документів та посилок вагою до 10 кг з України в Чехію можна замовити не тільки на адресу отримувача чи у відділення Nova Post, але й у 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.
Нова пошта запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії
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Відправлення можна оформити як з України, так і у відділенні Nova Post в Празі з доставкою в поштомат або пункт видачі у будь-якому місті в Чехії.
Термін доставки з України в поштомат чи пункт видачі в Чехії — від 5 робочих днів. Термін зберігання посилки в поштоматі- 3 доби, а далі вона буде переадресована на відділення Nova Post. У пункті видачі посилка може чекати отримувача 5 діб.
Максимальний розмір відправлення
Максимальний розмір відправлення у поштомат — 50×50×50 см, в пункт видачі - 100×50×50 см.
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Вартість доставки
Вартість доставки з України в Чехію в пункти видачі GLS і поштомати AlzaBox залишаються на рівні тарифу на доставку у відділення Nova Post в Чехії:
- документи — 250 грн,
- посилки до 2 кг — 400 грн,
- посилки до 10 кг — 600 грн.
Вартість доставки у поштомат або пункт видачі між містами в Чехії:
- документи — 60 CZK,
- посилки до 2 кг — 70 CZK,
- посилки до 10 кг — 110 CZK.
Як отримати посилку
Отримання посилки в поштоматі AlzaBox:
- На дисплеї поштомату введіть код авторизації з SMS або електронного листа.
- Після введення коду авторизації, відкриється ваша комірка.
- Заберіть посилку.
- Щільно закрийте комірку поштомату.
Отримання посилки в пункті видачі GLS:
- Назвіть PIN-код з SMS-повідомлення.
- Отримайте посилку.
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