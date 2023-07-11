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11 липня 2023, 13:01 Читать на русском

Нова пошта запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії

Відтепер доставку документів та посилок вагою до 10 кг з України в Чехію можна замовити не тільки на адресу отримувача чи у відділення Nova Post, але й у 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Відтепер доставку документів та посилок вагою до 10 кг з України в Чехію можна замовити не тільки на адресу отримувача чи у відділення Nova Post, але й у 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі.
Фото: Нова пошта

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Відправлення можна оформити як з України, так і у відділенні Nova Post в Празі з доставкою в поштомат або пункт видачі у будь-якому місті в Чехії.

Термін доставки з України в поштомат чи пункт видачі в Чехії — від 5 робочих днів. Термін зберігання посилки в поштоматі- 3 доби, а далі вона буде переадресована на відділення Nova Post. У пункті видачі посилка може чекати отримувача 5 діб.

Максимальний розмір відправлення

Максимальний розмір відправлення у поштомат — 50×50×50 см, в пункт видачі - 100×50×50 см.

Читайте також: Нова пошта анонсувала відкриття відділення в Німеччині

Вартість доставки

Вартість доставки з України в Чехію в пункти видачі GLS і поштомати AlzaBox залишаються на рівні тарифу на доставку у відділення Nova Post в Чехії:

  • документи — 250 грн,
  • посилки до 2 кг — 400 грн,
  • посилки до 10 кг — 600 грн.

Вартість доставки у поштомат або пункт видачі між містами в Чехії:

  • документи — 60 CZK,
  • посилки до 2 кг — 70 CZK,
  • посилки до 10 кг — 110 CZK.

Як отримати посилку

Отримання посилки в поштоматі AlzaBox:

  1. На дисплеї поштомату введіть код авторизації з SMS або електронного листа.
  2. Після введення коду авторизації, відкриється ваша комірка.
  3. Заберіть посилку.
  4. Щільно закрийте комірку поштомату.

Отримання посилки в пункті видачі GLS:

  1. Назвіть PIN-код з SMS-повідомлення.
  2. Отримайте посилку.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
11 липня 2023, 13:56
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