Нова пошта анонсувала відкриття відділення в Німеччині

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Німеччина стане п'ятою країною Євросоюзу, де працює Нова пошта — після Румунії, Польщі, Литви та Чехії. Також компанія працює на ринку Молдови.

У Німеччині відділення Нової пошти прийматиме посилки з України вагою до 30 кг, а також вантажі.

Як пише «Ліга», не можна відправляти до Німеччини небезпечні товари (зброю, легкозаймисті рідини, речовини в балонах під тиском, гази, дезодоранти), предмети мистецтва (картини, марки, антикварні книги, ікони), харчові продукти тваринного походження та продукти, що швидко псуються, ювелірні вироби та дорогоцінні метали.

Також заборонено відправлення комерційних партій товарів — посилки, що містять більш як три види однакових товарів, наприклад, 3 телефони, 4 однакові пари взуття.