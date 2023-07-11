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11 липня 2023, 11:35 Читать на русском

У кого найбільше відділень в Україні. У рейтингу банків змінився лідер

Державний Ощадний банк у другому кварталі 2023 року повернув собі статус банку з найбільшою кількістю структурних підрозділів, який він втратив у 2022 році. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє liga.net.

Державний Ощадний банк у другому кварталі 2023 року повернув собі статус банку з найбільшою кількістю структурних підрозділів, який він втратив у 2022 році.
Фото: investigator.org.ua

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Ощадбанк був створений на базі установ Ощадного банку колишнього СРСР й історично зберігав найбільшу кількість відділень до 2022 року, поки після серії закриттів його не випередив Приватбанк.

Але за останні пів року Ощадбанк не закрив жодного відділення, тоді як мережа Приватбанку скоротилась на 80 структурних підрозділів.

Банки з найбільшими мережами відділень

Станом на 1 липня 2023 року перша десятка банків з найбільшими мережами відділень виглядає так:

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
mlp711141
mlp711141
11 липня 2023, 11:52
#
Сбербанк был создан на базе учреждений Ощадбанка бывшего СССР

А не наоборот?
+
0
bonv
bonv
11 липня 2023, 12:00
#
Приват крутіший:))
+
0
Yriikd
Yriikd
11 липня 2023, 12:10
#
Несподівано багато у Акорд банку
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