У кого найбільше відділень в Україні. У рейтингу банків змінився лідер

Державний Ощадний банк у другому кварталі 2023 року повернув собі статус банку з найбільшою кількістю структурних підрозділів, який він втратив у 2022 році. Про це свідчать дані НБУ , повідомляє liga.net.

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Ощадбанк був створений на базі установ Ощадного банку колишнього СРСР й історично зберігав найбільшу кількість відділень до 2022 року, поки після серії закриттів його не випередив Приватбанк.

Але за останні пів року Ощадбанк не закрив жодного відділення, тоді як мережа Приватбанку скоротилась на 80 структурних підрозділів.

Банки з найбільшими мережами відділень

Станом на 1 липня 2023 року перша десятка банків з найбільшими мережами відділень виглядає так: