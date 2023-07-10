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10 липня 2023, 19:16 Читать на русском

У Rheinmetall розповіли, коли в Україні відкриють завод з виробництва бронетехніки

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних трьох місяців. Про це голова правління компанії Армін Паппергер розповів в інтерв'ю CNN.

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних трьох місяців.
Фото: 1zahid.com

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Завод буде розташований у західній частині України. У компанії сподіваються, що завод в Україні вироблятиме близько 400 танків на рік. Крім того, тут планують виробляти і ремонтувати бронетранспортер Fuchs.

Паппергер заявив, що завод може бути захищений від потенційних російських атак.

«Наразі є багато заводів, які виробляють військову продукцію (в Україні). Це просто ще один — і ми можемо захистити і його», — зазначив він.

Німецький оборонний концерн також навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на заводі.

«Українці повинні допомогти самі собі — якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо», — сказав Паппергер.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що турецька компанія Baykar почала в Україні будівництво заводу з виробництва дронів Bayraktar.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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shabash
shabash
10 липня 2023, 19:20
#
«Украинцы должны помочь сами себе»

Сразу чувствуется настоящий союзнический подход.
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