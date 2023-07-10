Мінфін від початку року залучив 135 мільярдів через випуск військових облігацій

​Від початку 2023 року Міністерство фінансів України залучило 135 млрд грн через випуск військових облігацій, станом на 4 липня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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«Кошти спрямовуються на підтримку Збройних Cил України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будь-який громадянин України може придбати військові облігації України через уповноважені банки чи ліцензованих брокерів та зробити свій внесок у поразку ворога.

Від початку 2023 року портфель громадян, що володіють державними облігаціями, збільшився на 12,5 млрд грн до 43 млрд грн, станом на зараз.

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 20 червня Міністерство фінансів розмістило на аукціоні облігації на рекордні 31,4 млрд грн. Це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку року.