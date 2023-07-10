Курс валют на 10 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 10 липня, курс долара на готівковому ринку додав 5 копійок у покупці і не змінився у продажу. Курс євро не змінився.

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В обмінниках долар у покупці подешевшав на 1 копійку, а у продажу подорожчав на 5 копійок. Курс євро зріс на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,75−37,35 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,24−37,30, євро — 40,78−41,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,04−40,43 грн/євро.

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