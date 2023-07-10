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10 липня 2023, 9:29 Читать на русском

Кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі. Найпопулярніші авто

З січня по червень 2023 року український парк вуглецево-нейтрального транспорту поповнили 12,6 тис. електромобілів (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

З січня по червень 2023 року український парк вуглецево-нейтрального транспорту поповнили 12,6 тис.
Фото: pixabay.com

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З 12 600 електрокарів:

  • нових — 2,8 тис. од.,
  • вживаних — 9,8 тис. од.

Відносно результату І півріччя 2022 року, кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.

Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV зросла з 18% (в І півріччі 2022 року) до 22%.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку

  1. Volkswagen ID.4 — 899 од.;
  2. Dongfeng/Honda — 497 од.;
  3. Volkswagen ID.6 — 168 од.;
  4. Honda е — 146 од.;
  5. BMW iX — 87 од.

Читайте також: Продажі електромобілів в Україні б’ють рекорди. Топ-20 електрокарів

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів

  1. Nissan Leaf — 1921 од.;
  2. Volkswagen е-Golf — 940 од.;
  3. Tesla Model 3 — 908 од.;
  4. Volkswagen ID.4 — 724 од.;
  5. Tesla Model Y — 637 од.

У 2022 році в Україну було завезено понад 13 тисяч машин, що на 56% більше, ніж 2021 року. Наразі загальна кількість електромобілів перевищує 46 тисяч. Можна припустити, що близько 40 тисяч із них на ходу, що вже скорочує споживання пального на 100 тисяч тонн на рік.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

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xapyga
xapyga
10 липня 2023, 9:47
#
Тоже присматриваюсь. Только пугает долгая зарядка от домашней розетки, еще и автоматы на счетчике бывает горят. Думаю без 380 нет смысла.
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Mr Bungle
Mr Bungle
10 липня 2023, 9:59
#
Зпас хода маленький, машина для города
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yarg
yarg
10 липня 2023, 11:56
#
Ну так 90 % авто - покупаются для города. И за город никогда не ездили вообще…
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0
Abramon
Abramon
10 липня 2023, 12:02
#
Тоді треба мати мінімум дві автівки, одна для міста в корках стояти (електро), а інша на поїздки 200+ км. з ДВС таке собі…
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0
yarg
yarg
10 липня 2023, 12:11
#
Для тих хто їздить по 200 кілометрів за місто - так.
але чи таких багато ? у мене безліч знайомих — купили авто щоб возити битину в школу , їхати на роботу по місту , в супермаркет раз на тиждень. І вони за містом не були ні разу.
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Abramon
Abramon
10 липня 2023, 10:32
#
Зростатиме запас ходу хоча б 1000 км . можна задумуватись про купівлю.
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zxcvb1979
zxcvb1979
10 липня 2023, 12:27
#
Электромобили не для бедных. Новое авто на двс стоит на 10 тыс. $ дешевле, берём двс оставшиеся 370 тыс.гривен ложим на депозит и на проценты покупаем бензин (получается бесплатно и 10 тыс. зелени в кармане). Я уже не говорю о том что двс любой дядя Вася в гараже обслужит и нет деградации батареи. Для богатых как второе авто для города норм, на далняк мало удовольствия искать зарядку, или сидеть часами на АЗС в ожидании поедая фаст-фуд слушая как канючат дети.
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yarg
yarg
10 липня 2023, 12:35
#
Да. это как старенькая надежная «нокия 3310» и новенький айфончик.
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