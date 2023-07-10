Кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі. Найпопулярніші авто

З січня по червень 2023 року український парк вуглецево-нейтрального транспорту поповнили 12,6 тис. електромобілів (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

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З 12 600 електрокарів:

нових — 2,8 тис. од.,

вживаних — 9,8 тис. од.

Відносно результату І півріччя 2022 року, кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.

Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV зросла з 18% (в І півріччі 2022 року) до 22%.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку

Volkswagen ID.4 — 899 од.; Dongfeng/Honda — 497 од.; Volkswagen ID.6 — 168 од.; Honda е — 146 од.; BMW iX — 87 од.

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ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів

Nissan Leaf — 1921 од.; Volkswagen е-Golf — 940 од.; Tesla Model 3 — 908 од.; Volkswagen ID.4 — 724 од.; Tesla Model Y — 637 од.

У 2022 році в Україну було завезено понад 13 тисяч машин, що на 56% більше, ніж 2021 року. Наразі загальна кількість електромобілів перевищує 46 тисяч. Можна припустити, що близько 40 тисяч із них на ходу, що вже скорочує споживання пального на 100 тисяч тонн на рік.