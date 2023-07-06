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6 липня 2023, 8:37 Читать на русском

Продажі електромобілів в Україні б’ють рекорди. Топ-20 електрокарів

У червні українці придбали 4,6 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це майже удвічі більше — на 91,7%, — ніж у травні минулого року; та на 15% більше, ніж у травні-2023. І це — черговий місячний рекорд продажів електромобілів в Україні. Про це йдеться в даних Інституту досліджень авторинку.

У червні українці придбали 4,6 тисячі нових та вживаних електромобілів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Динаміка ринку електрокарів

Серед загальної кількості електричних авто у червні, 98,9% були легковими, вантажними — 1,1% (51 шт.).

Більш ніж половину електромобілів (56,9%, 2 591 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Така частка виявилася рекордною за останні 11 місяців, а кількість виявилася найбільшою в історії українського авторинку. Сприяє їх ввезенню «нульова» ставка розмитнення.

На внутрішньому ринку придбали 29,9% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 360 шт.).

Новими купили 13,2% машин (600 шт.). Це — також максимальний кількісний показник, а отже, ще один рекорд на авторинку.

Станом на кінець червня 2023 року, за підрахунками Інституту досліджень авторинку, загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 61 019 штук, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 59 009 легкових, 2 005 вантажних та 5 автобусів.

Читайте: Українці стали частіше купувати нові електрокари. Топ-5 моделей

Топ-5 найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх перепродажів традиційно, з великим відривом від найближчих конкурентів, займає Nissan Leaf. У червні щодо таких уклали 388 угод купівлі-продажу. На другому місці в списку — Tesla Model 3, щодо якої уклали 130 угод.

Третє місце зайняв Volkswagen E-Golf (119 шт.), котрий впевнено рухається вгору рейтингу, додавши одну позицію за підсумками червня.

Четверту сходинку зайняв Volkswagen ID.4 (81 шт.), а п’яту — Tesla Model S (56 шт.).

Топ-5 імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілівпершість у червні зберіг Nissal Leaf (526 шт.).

Надругому місці залишається Volkswagen E-Golf (363 шт.), інтерес до котрого лише зростає останні кілька місяців.

Третю сходинку зайняла бюджетна Tesla Model 3 (203 шт.), а на четвертій залишився Renault Zoe (160 шт.).

Замикає п’ятірку Tesla Model Y (157 шт.).

Топ-5 нових електромобілів

Перше місце за підсумками червня зайняв Volkswagen ID.4 (199 шт.). Друге місце посіла Honda M-NV (101 шт.), а на третє піднявся Volkswagen ID.6 (26 шт.).

Honda e:NS1 опустився на четверте місце(23 шт.), а на п’яте піднялася Audi Q8 (21 шт.).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
youknow
youknow
6 липня 2023, 9:23
#
Світова тенденція відображається в Україні
+
0
Lionser
Lionser
6 липня 2023, 10:43
#
Вот бы еще для этих электроавтомобилей сдеали норм инфаструктуру, в той же Польще есть бесплатные норм зарядки возле магазинов, у нас только частные и те не всегда работают и не везде есть… Молчу уже про бесплатные парковки, скидки для страховки, проезд по спец полосам, снижение налога и т. д., у нас этого всего нет…
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