В Україні з 11 липня 2023 року обмежать продаж тютюнових виробів та заборонять палити електронні сигарети у громадських місцях. Це передбачено законом про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів, повідомляє Держспоживслужба.
В Україні з 11 липня обмежать продаж електронних сигарет. За паління у громадських місцях штрафуватимуть
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Що заборонять
Зокрема, забороняється продаж тютюнових виробів із такими добавками:
- вітаміни та псевдокорисні добавки;
- кофеїн, таурин та енергетичні добавки;
- добавки, що роблять викиди кольоровими;
- добавки, що полегшують засвоєння нікотину.
Крім того, законом передбачено обмеження продажів рідин до електронних сигарет з нікотином або без, якщо вони мають вищезгадані добавки, а також:
- з об'ємом заправних контейнерів понад 10 мл;
- обсяг одноразових е-сигарет або картриджів — понад 2 мл;
- місткість нікотину — понад 20 мг на 1 мл.
Також забороненими стануть сигарети та тютюн для самокруток, які мають характерний смак та запах диму, з нікотином чи смаковими та ароматичними добавками.
Штрафи
Порушення закону передбачає штрафи у розмірі 20 тис. грн, а при повторному порушенні — 50 тис. грн.
Джерело: Мінфін
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