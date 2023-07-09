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9 липня 2023, 15:20 Читать на русском

В Україні з 11 липня обмежать продаж електронних сигарет. За паління у громадських місцях штрафуватимуть

В Україні з 11 липня 2023 року обмежать продаж тютюнових виробів та заборонять палити електронні сигарети у громадських місцях. Це передбачено законом про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів, повідомляє Держспоживслужба.

В Україні з 11 липня 2023 року обмежать продаж тютюнових виробів та заборонять палити електронні сигарети у громадських місцях.

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Що заборонять

Зокрема, забороняється продаж тютюнових виробів із такими добавками:

  • вітаміни та псевдокорисні добавки;
  • кофеїн, таурин та енергетичні добавки;
  • добавки, що роблять викиди кольоровими;
  • добавки, що полегшують засвоєння нікотину.

Крім того, законом передбачено обмеження продажів рідин до електронних сигарет з нікотином або без, якщо вони мають вищезгадані добавки, а також:

  • з об'ємом заправних контейнерів понад 10 мл;
  • обсяг одноразових е-сигарет або картриджів — понад 2 мл;
  • місткість нікотину — понад 20 мг на 1 мл.

Також забороненими стануть сигарети та тютюн для самокруток, які мають характерний смак та запах диму, з нікотином чи смаковими та ароматичними добавками.

Штрафи

Порушення закону передбачає штрафи у розмірі 20 тис. грн, а при повторному порушенні — 50 тис. грн.

Джерело: Мінфін
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