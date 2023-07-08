Газпром пригрозив Києву розривом співпраці через арбітражні суди

У Росії погрожують санкціями за триваючі арбітражні розгляди Нафтогазу з російським Газпромом. Відповідну заяву зробив голова правління Газпрому Олексій Міллер, повідомляє російське агентство Інтерфакс.

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Міллер зазначив, що Нафтогаз вже подав багатомільярдний позов до Росії до судів США.

«У разі продовження таких недобросовісних дій Нафтогазу, виключити не можна, що це може призвести до введення санкцій рф. Тоді вже будь-які відносини російських компаній із Нафтогазом будуть просто неможливі», — сказав він.

Як зрозуміло з повідомлення російського агентства, нервозність у «Газпромі» викликає вимога Нафтогазу виконувати умови угоди від 2019 року щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів.

Домовленості передбачали підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг транзиту — 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів — у наступні 4 роки. Причому, російська сторона зобов'язана оплачувати зазначені обсяги, незалежно від того, чи були вони прокачані на практиці.

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У травні 2022 року Україна була змушена припинити транзит газу через точку Сохранівка в Луганській області, що опинилися на тимчасово окупованій росією території — через цей пункт здійснюється постачання третини газу в Європу.

Україна запропонувала російській стороні збільшити прокачування через іншу точку доступу — Суджа. Однак рф збільшувати транзит відмовилася. І платити за недопрокачані обсяги теж відмовилася.

За словами Міллера, окупація точки доступу Сохранівка — це «надуманий привід».

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У вересні 2022 року Газпром уже заявляв, що категорично відкидає всі вимоги Нафтогазу щодо ініційованого розгляду стосовно транзиту російського газу в Європу — ненадані українською стороною послуги не повинні і не будуть оплачуватися, підкреслював концерн.