Газпром відмовився від виплати дивідендів за 2022 рік: чистий прибуток упав на 41%

Російський Газпром вирішив не оголошувати та не виплачувати фінальні дивіденди за 2022 рік. Таке рішення ухвалили на зборах акціонерів, повідомили в компанії.

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«Зокрема, ухвалено рішення не оголошувати і не виплачувати дивіденди за результатами діяльності ПАТ „Газпром“ у 2022 році. Раніше компанія направила на виплату проміжних дивідендів за перше півріччя 2022 року 1,2 трлн рублів ($13,65 млрд, — ред.) — рекордний обсяг в історії „Газпрому“ і російського фондового ринку», — йдеться у повідомленні.

За даними ЕП, чистий прибуток Газпрому за 2022 рік знизився на 41% — до 1,226 трлн рублів з 2,093 трлн рублів у 2021 році. Згідно з цим, компанія повинна була виплатити близько 613 млрд рублів дивідендів.

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Рішення монополіста не виплачувати дивіденди за підсумками 2022 року місцеві аналітики пояснили тим, що «звіт за МСФЗ виявився відчутно гіршим за очікування», а «перспективи 2023 року виглядають дедалі гіршими».