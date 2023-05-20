Польська компанія подала позов проти Газпрому на $1,4 мільярда

Польська компанія Europol Gaz, яка управляє ділянкою газопроводу Ямал — Європа, подала позов до суду проти російського «Газпрому» на загальну суму майже 6 млрд злотих (близько $1,4 млрд). Про це повідомив віце-прем'єр-міністр і міністр державних активів Польщі Яцек Сасін в ефірі TVP Info.

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Компанія EuRoPol Gaz звернулася до арбітражу з позовом проти «Газпрому» про відшкодування приблизно 850 млн злотих дебіторської заборгованості, прострочених платежів за транспортування газу.

За словами Сасіна, тодішній віцепремʼєр Вальдемар Павляк «подарував гроші росіянам у 2010 році, він не претендував на ці гроші», але за умови, що росіяни постачатимуть газ до 2045 року.

Як пояснив віцепремʼєр, газ, який мав пройти через Польщу, наразі не транспортується, тож Польща має право вимагати повернення.

Також цей позов стосується втраченої вигоди EuRoPol Gaz за транспортування до 2045 року — ця сума перевищує 5 млрд злотих.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за підсумками 2022 року чистий прибуток російського «Газпрому» впав до 747,25 млрд рублів проти 2,68 трлн рублів у 2021 році. За рік показник упав більше, ніж у 3,6 раза.

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