МВФ покращив прогноз розвитку економіки України

Зростання реального ВВП в Україні станом на травень вже досягло «плюс» 2,4% порівняно з «мінус» 29,1% наприкінці минулого року, при цьому зменшилися показники інфляції та покращилися умови на валютному ринку. Про це йдеться в оприлюдненому документі МВФ за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України, повідомляє Укрінформ.

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«Останній аналіз даних свідчить про більш стійку економічну діяльність, ніж на момент затвердження програми EFF», — зазначається у документі.

ВВП

Зокрема, переглянутий у бік покращення показник зростання реального ВВП в 2022 році (з «мінус» 30,3% до «мінус» 29,1%). Це сталося завдяки більш потужній динаміці в IV кварталі минулого року, коли господарства та компанії в Україні краще адаптувалися до відключення електропостачання.

Крім того, у І кварталі 2023 року зростання ВВП підвищилося до «плюс» 2,4%, «що свідчить про значне відновлення економічної активності», а також подальшу адаптацію бізнесу й домогосподарств під час війни.

«Опитування підприємств підтверджують поліпшення настроїв», — зазначається у документі.

Натомість як непередбачений ризик вказується руйнування Каховської греблі, що «може вплинути на зростання через втрату орних земель, міграцію та порушення роботи промислових об'єктів, у тому числі через брак води та електроенергії».

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Інфляція

Показник інфляції в Україні станом на травень 2023 року знизився до 15,3% у річному вимірі з 26,6% станом на кінець 2022 року.

Базова інфляція (не враховує зміни цін на продовольство й електроенергію) також знизилася до 15,6% у травні з 22,6% наприкінці 2022 року.

Як зазначили у МВФ, це відобразило зусилля щодо оптимізації поставок продуктів харчування й пального, швидкого відновлення енергетичного сектору після атак, а також зміцнення готівкового курсу гривні.

Зазначається, що тарифи на електроенергію для домогосподарств зростуть більш ніж на 60% з червня, однак це незначною мірою вплине на інфляцію через низьку базу.

Бюджетний дефіцит

У МВФ також вказали на погіршення показників бюджетного дефіциту порівняно з минулим роком, «оскільки вищі прибутки були більш ніж компенсовані більшими витратами впродовж перших чотирьох місяців 2023 року».

У цьому зв’язку зазначається, що сукупний загальний бюджетний дефіцит сягнув близько 185 млрд грн протягом перших чотирьох місяців 2023 року порівняно зі 130 млрд грн у цей же період 2022 року.

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Валютний ринок

У МВФ також зазначили, що в Україні покращилися умови на валютному ринку через продовження зовнішніх надходжень та сезонні чинники, зокрема продажі валюти сільськогосподарськими виробниками.

Різниця між офіційним та готівковим курсами стабілізувався на рівні близько 2−4% з березня, тоді як місячний чистий продаж валюти НБУ стабілізувався на рівні $1,6 млрд в березні-травні порівняно з $2,9 млрд узимку.