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7 липня 2023, 18:36 Читать на русском

Оновлений меморандум з МВФ: Україна відмовиться від пільг за кредитами для великого бізнесу

До оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику в рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) внесли чотири нові структурні маяки, які має виконати Україна для отримання третього траншу. Згідно з оновленим меморандумом, два з них Україна має виконати до кінця вересня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику в рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) внесли чотири нові структурні маяки, які має виконати Україна для отримання третього траншу.
Фото: khoda.gov.ua

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Зокрема, мають запрацювати статті Бюджетного кодексу про відновлення середньострокового бюджетного планування, розробку боргової стратегії та обмеження ризиків за державними гарантіями.

Крім того, українська влада повинна розробити концептуальну записку за програмою пільгових кредитів «5−7-9», яка має змістити фокус на підтримку малого та середнього бізнесу шляхом поступового виключення з програми пільгового кредитування великих компаній, посилення моніторингу та підтримки адекватних гарантій.

Крім того, програму співпраці з МВФ доповнено ще двома новими маяками з терміном виконання до кінця жовтня цього року.

Зокрема, Державна податкова та Державна митна служби мають підготувати плани дій на короткострокову та середньострокову перспективу, що охоплюють ключові галузі реформ, виявлених в ході майбутньої діагностики, які будуть включені до ширшої Національної стратегії доходів.

У зазначений термін також має бути обрано та призначено наглядову раду «Оператора газотранспортної системи України» (ОДГТСУ).

Решта 14 структурних маяків залишилися незмінними, за винятком перенесення на місяць — до кінця липня — ухвалення закону (№ 8401) про повернення до довоєнного оподаткування, який ухвалено у другому читанні 30 червня.

Ще п'ять структурних маяків було своєчасно виконано, констатується в оновленому меморандумі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 3 липня до загального фонду державного бюджету надійшов другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду.

Джерело: Мінфін
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