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7 липня 2023, 18:01 Читать на русском

Мінфін прогнозує цьогоріч зростання економіки до 3%

Міністерство фінансів розраховує, що зростання економіки за результатами 2023 року становитиме до 3%. Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив у Facebook.

Міністерство фінансів розраховує, що зростання економіки за результатами 2023 року становитиме до 3%.
Фото: slovoidilo.ua

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«Уряду України вдалось стабілізувати економічну та фінансову ситуацію: маємо контрольовані бюджетні показники та стабільні податкові надходження, зниження рівня інфляції з 26,6% у травні минулого року до 15,3% у травні 2023 року, зростання ВВП за результатами року очікується на рівні до 3%», — йдеться в повідомленні.

На переконання Марченка, аби пришвидшити відновлення та якнайшвидше перемогти у війні, держава потребує іноземних інвестицій вже зараз. І страхування воєнних ризиків є надзвичайно важливим для залучення в Україну великого приватного сектору.

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«Нещодавно Європейська комісія оголосила пропозицію надати Україні 50 млрд євро протягом наступних 4 років. Це потужний сигнал підтримки, за що ми дуже вдячні. Ми очікуємо, що країни G7 також долучаться до фінансування у наступному році», — наголосив міністр.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Boombarash
Boombarash
7 липня 2023, 19:25
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Отже в цьому році економіка у фізичному вимірі нахитнеться щє. І судячи зі всього ймовірно на двозначний опказник. Ну як то кажуть: «Амінь. Померла, то померла».
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