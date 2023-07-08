Обшук у будинку екс-голови Kraken, покупка NFT через розширення Chrome: що нового на ринку криптовалют

ФБР провело обшук у будинку колишнього голови криптобіржі Kraken — The New York Times

У березні 2023 року ФБР провело обшук у будинку екс-глави криптобіржі Kraken Джесса Пауелла в рамках кримінального розслідування за звинуваченням у зламі заснованої ним некомерційної організації. Про це повідомляє The New York Times.

За даними джерел, федерали порушили справу проти підприємця ще восени 2022 року. Представники центру мистецтв Verge заявили, що Пауелл зламував комп'ютери компанії, перешкоджаючи доступу до електронної пошти та інших повідомлень.

У ході обшуків у будинку колишнього голови криптобіржі Kraken ФБР вилучило електронні пристрої. При цьому правоохоронці поки що не пред'явили жодних звинувачень.

Адвокат Jenner & Block Брендон Фокс підтвердив, що Пауелл перебуває під слідством. За його словами, розслідування «жодним чином не пов'язане з його роботою в індустрії криптовалют».

Він також вважає, що співзасновник біржі «не зробив нічого поганого», а Verge «надала односторонній та неповний звіт».

У червні Пауелл подав до суду на центр мистецтв, заявивши про право повного доступу до облікових записів організації, оскільки входить до її ради директорів.

Бізнесмен став співзасновником Verge у 2007 році, але компанія виключила його з правління у 2022 році за порушення «керівних принципів».

Нагадаємо, минулої осені Джесс Пауелл залишив посаду голови криптобіржі Kraken. Він пояснив, що його відхід продиктований бажанням приділяти більше часу роботі над продуктами та «захист інтересів галузі».

Користувачі Twitter зможуть купувати NFT через розширення Chrome

Проєкт NFT Inspect уклав партнерство з інфраструктурним провайдером MoonPay, що дозволить користувачам Twitter купувати NFT та криптовалюту через розширення для браузера Chrome.

Клієнти зможуть вибирати різні способи оплати, включаючи Apple Pay, Google Pay, кредитні та дебетові картки.

«Це партнерство зміцнює наше загальне бачення заохочення широкого поширення криптовалют та створення безмежної екосистеми цифрових платежів, в якій може брати участь кожен, незалежно від досвіду», — заявив генеральний директор і співзасновник MoonPay Іван Сото-Райт.

У Європі застерегли від виключення децентралізованих фінансових сервісів із MiCA

Асоціація фінансових ринків Європи (AFME) закликала регулюючі органи не відкидати децентралізовані фінансові сервіси (DeFi) з нормативно-правової бази MiCA. Про це йдеться у відповідному документі.

«Ми вважаємо, що децентралізовані фінанси та пов'язані з ними види діяльності повинні бути поміщені в регулятивний периметр належним чином, щоб управляти ризиками для цілісності ринку, фінансової стабільності та кінцевих користувачів, при цьому просуваючи фінансові та технологічні інновації», — уточнили в AFME.

Нагадаємо, 20 квітня 2023 року Європарламент ухвалив закон щодо легалізації та регулювання криптоактивів у ЄС MiCA.

Документ запроваджує суворі правила, спрямовані на захист інвесторів та споживачів, включаючи розкриття інформації та дотримання AML/CFT-стандартів, а також посилює вимоги до стейблкоїнів, які мають бути підтримані окремим резервом активів.

Однак закон поки що не торкається DeFi-сервісів.

При цьому очікується, що законодавчі норми повноцінно почнуть працювати у 2024 році.

Біткоїн перестав вважатися «швидким захопленням» — голова Grayscale Investments

Участь великих інвестиційних компаній у перегонах за запуск спотового біткоїн-ETF демонструє, що перша криптовалюта більше не є «швидким захопленням». Про це заявив голова Grayscale Investments Майкл Зонненшайн, повідомляє The Block.

За його словами, учасники ринку «позитивно реагують на входження до біткоїна» традиційних фінансових установ. Тенденція надає йому додаткової цінності, додав глава компанії.

«Нещодавні новини… підкреслюють стійкість цього класу активів у ширшому розумінні, і багато інвесторів розглядають (біткоїн, — ред.) як унікальну можливість для інвестицій», — заявив Зонненшайн.