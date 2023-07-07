Укрпошта представила спеціальний благодійний випуск рамки «ПТН ПНХ!». Презентаційна рамка містить поштову марку «ПТН ПНХ!» з відбитком штемпеля «Перший день. Київ. 24.02.2023» та поштову картку, які були випущені до річниці повномасштабної війни рф проти України. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Укрпошта виставила на продаж презентаційні рамки з поштовими марками «ПТН ПНХ!» зі штемпелем (фото)
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Характеристики
- Тираж випуску — 1000 екземплярів.
- Вартість — 1600 грн.
За словами Укрпошти, 1000 грн з кожної проданої рамки будуть вкладені в облаштування шкільних укриттів.
Придбати рамку «ПТН ПНХ!» можна на сайті Укрпошти за цим посиланням.
В компанії також зазначили, що випуск марки «ПТН ПНХ!» мав неймовірний успіх, а зображення марок опублікував в Instagram британський стріт-арт художник Бенксі.
Варто зазначити, що на марці зображена робота Бенксі, яку він залишив у Бородянці.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Укрпошта випускає поштовий набір «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!».
Джерело: Мінфін
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