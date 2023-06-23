Укрпошта випускає поштовий набір «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!». Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрпошта анонсувала новий поштовий набір. Вже доступне передзамовлення (фото)
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«Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Благодійна поштова марка «Слава Силам оборони і безпеки України! Головне управління розвідки Міністерства оборони України» продовжує випуск «Слава Збройним Силам України!», презентований Укрпоштою у 2022 році", — йдеться в повідомленні.
Що входить в набір
- Аркуш «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!».
- Конверт «Головне управління розвідки Міністерства оборони України».
- Картка «Головне управління розвідки Міністерства оборони України».
Передзамовлення
Поштовий набір «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» вже зараз можна замовити за цим посиланням.
Максимальна кількість замовлення — 10, ціна — 166 грн. Його буде надіслано з 30 червня 2023 року — офіційної дати запуску.
Характеристики
- Художник — Олександр Охапкін
- Дата випуску — 30.06.2023
- Тираж марки — 1 075 000 прим.
- Номінальна вартість — F+7
- Розмір аркуша, мм — 103×100
- Розмір марки, мм — 42×26
- Кількість марок в аркуші — 5
«Новий випуск — це велике дякую розвідникам за захист, бавовну та спокій. Чесно кажучи, не знаю, в якій ще країні є такий же рівень довіри до національної розвідки. „Кракен“, „Шаман“ та Інтернаціональний легіон — бійці спеціальних підрозділів ГУР МО, страх для ворогів і наша гордість, роботою якої захоплюється весь світ», — написав очільник Укрпошти Ігор Смілянський в Telegram.
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