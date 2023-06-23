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23 червня 2023, 12:33 Читать на русском

Укрпошта анонсувала новий поштовий набір. Вже доступне передзамовлення (фото)

Укрпошта випускає поштовий набір «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта випускає поштовий набір «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!
Фото: t.me/igorsmelyansky

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«Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Благодійна поштова марка «Слава Силам оборони і безпеки України! Головне управління розвідки Міністерства оборони України» продовжує випуск «Слава Збройним Силам України!», презентований Укрпоштою у 2022 році", — йдеться в повідомленні.

Що входить в набір

  • Аркуш «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!».
  • Конверт «Головне управління розвідки Міністерства оборони України».
  • Картка «Головне управління розвідки Міністерства оборони України».

Передзамовлення

Поштовий набір «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» вже зараз можна замовити за цим посиланням.

Максимальна кількість замовлення — 10, ціна — 166 грн. Його буде надіслано з 30 червня 2023 року — офіційної дати запуску.

Характеристики

  • Художник — Олександр Охапкін
  • Дата випуску — 30.06.2023
  • Тираж марки — 1 075 000 прим.
  • Номінальна вартість — F+7
  • Розмір аркуша, мм — 103×100
  • Розмір марки, мм — 42×26
  • Кількість марок в аркуші — 5

«Новий випуск — це велике дякую розвідникам за захист, бавовну та спокій. Чесно кажучи, не знаю, в якій ще країні є такий же рівень довіри до національної розвідки. „Кракен“, „Шаман“ та Інтернаціональний легіон — бійці спеціальних підрозділів ГУР МО, страх для ворогів і наша гордість, роботою якої захоплюється весь світ», — написав очільник Укрпошти Ігор Смілянський в Telegram.

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Джерело: Мінфін
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