Укрпошта анонсувала новий поштовий набір. Вже доступне передзамовлення (фото)

Укрпошта випускає поштовий набір «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!». Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Благодійна поштова марка «Слава Силам оборони і безпеки України! Головне управління розвідки Міністерства оборони України» продовжує випуск «Слава Збройним Силам України!», презентований Укрпоштою у 2022 році", — йдеться в повідомленні.

Що входить в набір

Аркуш «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!».

Конверт «Головне управління розвідки Міністерства оборони України».

Картка «Головне управління розвідки Міністерства оборони України».

Передзамовлення

Поштовий набір «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» вже зараз можна замовити за цим посиланням.

Максимальна кількість замовлення — 10, ціна — 166 грн. Його буде надіслано з 30 червня 2023 року — офіційної дати запуску.

Характеристики

Художник — Олександр Охапкін

Дата випуску — 30.06.2023

Тираж марки — 1 075 000 прим.

Номінальна вартість — F+7

Розмір аркуша, мм — 103×100

Розмір марки, мм — 42×26

Кількість марок в аркуші — 5

«Новий випуск — це велике дякую розвідникам за захист, бавовну та спокій. Чесно кажучи, не знаю, в якій ще країні є такий же рівень довіри до національної розвідки. „Кракен“, „Шаман“ та Інтернаціональний легіон — бійці спеціальних підрозділів ГУР МО, страх для ворогів і наша гордість, роботою якої захоплюється весь світ», — написав очільник Укрпошти Ігор Смілянський в Telegram.