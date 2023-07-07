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7 липня 2023, 13:03 Читать на русском

USAID розширює грантову підтримку українського малого та середнього бізнесу

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» розширює грантову підтримку на відновлення українського малого та середнього бізнесу до 92 млн грн. Таким чином підприємства зможуть отримати більше грантів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» розширює грантову підтримку на відновлення українського малого та середнього бізнесу до 92 млн грн.
Фото: golos.com.ua

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Деталі

Грантова програма була відкрита 22 липня 2022 року. У рамках програми передбачається надання близько 120 грантів обсягом від 600 000 грн до 1 200 000 грн.

«Обсяг грантової підтримки в межах програми збільшився з 36 млн грн до 92 млн грн, що дає змогу більшій кількості малих та середніх підприємств (МСП) скористатися її перевагами», — йдеться в повідомленні.

Програма зосереджується на секторах інформаційних технологій, інжинірингу, виробництва, послуг, а також креативних індустрій.

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Водночас програма відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям цього запиту. Діяльність грантоотримувача може бути зосереджена на таких потребах:

  • покращення бізнес-процесів і моделей;
  • розбудова організаційного потенціалу;
  • розвиток виробництва, продажів;
  • цифрові та торгові можливості.

Напрями надання грантової допомоги

Напрями надання грантової допомоги можуть включати:

  • розробку продукту та інновації,
  • створення або відновлення ланцюгів поставок,
  • посилення підготовки персоналу та забезпечення персоналом,
  • покращення онлайн-маркетингу та просування на внутрішньому та зовнішньому ринках,
  • підвищення конкурентоспроможності бізнесу,
  • подібну діяльність, що пов’язана з підтримкою безперервності та відновлення бізнесу.

Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року (включно). Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору за посиланням.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
7 липня 2023, 14:21
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Голландські акціонери «Укрнафтобуріння» застерегли банки, Мін'юст і податкову від незаконних дій щодо передачі управління компанією «Укрнафті».
https://www.unian.ua/economics/energetics/gollandski-akcioneri-ukrnaftoburinnya-zasteregli-banki-min-yust-i-podatkovu-vid-nezakonnih-diy-shchodo-peredachi-upravlinnya-kompaniyeyu-ukrnafti-12319896.html
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