USAID виплачуватиме по 2,2 тисячі постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) упродовж трьох місяців надаватиме фінансову допомогу українцям, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба USAID у Facebook .

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Так, понад тисячу домогосподарств, які постраждали від повені отримають грошову допомогу у розмірі 22,5 млн грн (приблизно $608 тис.).

«Кожне домогосподарство отримає 2 200 грн ($60) на людину протягом трьох місяців, загалом до п'яти осіб на домогосподарство в постраждалих районах», — зазначили в Агентстві.

Крім того, USAID забезпечило питною водою понад 14 тис. людей, а також постачає системи фільтрації води для громад у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Також було надано понад 10 тис. літрів пального для підтримки рятувальних операцій на воді та розподілу екстреної допомоги. Водночас були передані автобуси для евакуації під керівництвом уряду та додаткові човни для підтримки рятувальних робіт.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні. В Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що унаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС аграрному сектору України може бути завдано збитків на $1,5 млрд.