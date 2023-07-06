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6 липня 2023, 14:53 Читать на русском

Кличко: главу Київміськбуду відсторонили, а в компанії проведуть аудит

Після опублікованого розслідування ЗМІ, президента Київміськбуду Ігоря Кушніра вирішили тимчасово відсторонити від виконання обовʼязків і провести аудит діяльності компанії. Про це написав глава КМДА Віталій Кличко у Telegram.

Після опублікованого розслідування ЗМІ, президента Київміськбуду Ігоря Кушніра вирішили тимчасово відсторонити від виконання обовʼязків і провести аудит діяльності компанії.

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Аудит Київміськбуду

«На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

На цей час керівник Київміськбуду Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків", — зазначив Кличко.

Депутати Київради також створили тимчасову контрольну комісію, яка теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ «Київміськбуд» та її керівництва.

Читайте:Голова Київміськбуду виїхав за кордон із довідкою про інвалідність та підкорив Еверест. У пресслужбі прокоментували

Наглядова рада доручила Київміськбуду продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Що відбувається

Як писав «Мінфін», за даними розслідування ЗМІ, Кушнір покинув Україну 27 лютого 2022 року, виїхавши з України до Угорщини через пункт «Вилок». За кордоном він пробув до середини квітня минулого року. Загалом з лютого 2022 року Кушнір провів за кордоном вісім місяців.

Також у розслідуванні йдеться, що Кушнір зі своєю дружиною Оксаною у травні цього року піднялися на Еверест.

Раніше «Мінфін» писав, що Київміськбуд не відновлює будівництво 18 обʼєктів. Середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводить забудовник, становить 17 місяців. У компанії пояснили, що фінансування будівництва ЖК відбувається коштом приватних інвесторів.

Після початку великої війни продажі зупинилися майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої з фінансуванням будівництва, заявили в Київміськбуді.

Читайте: Затримка термінів здачі та відсутність фінансування: що відбувається з недобудовами Київміськбуду

Роботи не відновляться, доки не будуть знайдені джерела фінансування, заявив у середині квітня президент компанії Ігор Кушнір.

Київська міська рада призначила перевірку холдингової компанії «Київміськбуд» у зв'язку з виходом критичного журналістського розслідування Bihus.info.

Джерело: Мінфін
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