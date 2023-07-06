Кличко: главу Київміськбуду відсторонили, а в компанії проведуть аудит

Після опублікованого розслідування ЗМІ , президента Київміськбуду Ігоря Кушніра вирішили тимчасово відсторонити від виконання обовʼязків і провести аудит діяльності компанії. Про це написав глава КМДА Віталій Кличко у Telegram .

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Аудит Київміськбуду

«На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

На цей час керівник Київміськбуду Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків", — зазначив Кличко.

Депутати Київради також створили тимчасову контрольну комісію, яка теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ «Київміськбуд» та її керівництва.

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Наглядова рада доручила Київміськбуду продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Що відбувається

Як писав «Мінфін», за даними розслідування ЗМІ, Кушнір покинув Україну 27 лютого 2022 року, виїхавши з України до Угорщини через пункт «Вилок». За кордоном він пробув до середини квітня минулого року. Загалом з лютого 2022 року Кушнір провів за кордоном вісім місяців.

Також у розслідуванні йдеться, що Кушнір зі своєю дружиною Оксаною у травні цього року піднялися на Еверест.

Раніше «Мінфін» писав, що Київміськбуд не відновлює будівництво 18 обʼєктів. Середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводить забудовник, становить 17 місяців. У компанії пояснили, що фінансування будівництва ЖК відбувається коштом приватних інвесторів.

Після початку великої війни продажі зупинилися майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої з фінансуванням будівництва, заявили в Київміськбуді.

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Роботи не відновляться, доки не будуть знайдені джерела фінансування, заявив у середині квітня президент компанії Ігор Кушнір.

Київська міська рада призначила перевірку холдингової компанії «Київміськбуд» у зв'язку з виходом критичного журналістського розслідування Bihus.info.