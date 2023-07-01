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1 липня 2023, 12:04 Читать на русском

Сьогодні почали діяти довоєнні податки на пальне: як відреагували ціни на заправках

З 1 липня в Україні податки на пальне повернулися на довоєнний рівень. Про це йдеться в законі № 7668-д.

З 1 липня в Україні податки на пальне повернулися на довоєнний рівень.
Фото: pixabay.com

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Так, після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 євро за 1 000 літрів, на дизпальне — до 139,5 євро за 1 000 літрів.

Крім того, акциз на зріджений газ не зміниться і становитиме 52 євро.

Які ціни зараз на АЗС

Перший заступник податкового комітету В Р Ярослав Железняк взяв дані по трьох великим мережам АЗС за сьогодні, 1 липня, та місяць тому.

WOG:

  • 1 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн.
  • 1 липня, тобто сьогодні: 47,99 грн/літр.
  • Зростання на +1 грн/літр.

ОККО:

  • 1 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн.
  • 1 липня, тобто сьогодні: 47,99 грн/ літр.
  • Зростання на +1 грн/літр.

SOCAR:

  • 1 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн.
  • 1 липня, тобто сьогодні: 49,19 грн/літр.
  • Зростання на +2,2 грн/літр.

Як зростуть ціни

За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, на 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л — на дизпаливо, на 3 грн/л — на скраплений газ, повідомляє ЕП.

«Якусь частину, мінімум 2−3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин — 7−8 грн/л. По газу на ті самі 3 грн/л ціна і підвищиться», — пояснив Куюн.

Водночас усе залежатиме від закупівельної вартості нафтопродуктів, більша частина яких імпортується. За словами Куюна, імпорт бензину становить 80−85%, дизеля — 100%, газу — 60−70%.

Натомість голова Податкового Комітету Данило Гетманцев вважає, що скасування податкових пільг на моторне паливо з 1 липня несуттєво позначиться на роздрібній ціні.

​​«Як це позначиться на ціні бензину — це залежатиме від співвідношення попиту і пропозиції, від цін на зовнішніх ринках. Ми зараз не можемо чітко спрогнозувати. Але я вважаю, що частину цього податку візьме на себе виробник і нафтотрейдер, тому що там досить висока маржа у них, вони дуже непогано заробляють на літрі, а частину візьме споживач. Тому, можливо, ціни зміняться, але несуттєво», — сказав Гетманцев у коментарі «Енергореформі» після засідання ТСК з питання нелегального обігу палива.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Андрій М***к
Андрій М***к
1 липня 2023, 12:42
#
Кінець епохи бідності
+
0
Eventop
Eventop
1 липня 2023, 12:52
#
Назва закону (2618-ІХ), на підставі якого були знижені ставки акцизу мав визначення щодо періоду та причин цієї ініціативи — зміни акцизних ставок на період правового режиму воєнного, надзвичайного стану. Тобто, зараз за логікою (авторів), цей період вже закінчився. В голові вже перемогли, залишилось перестать стрелять…
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