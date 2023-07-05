Доходи рф від продажу нафти та газу впали більш ніж на чверть

Доходи рф від нафти та газу скоротилися більш ніж на чверть минулого місяця на тлі зниження цін на нафту та обмеження постачання газу до Європи. Про це повідомляє Bloomberg.

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Надходження до бюджету від податків на нафту та газ у червні скоротилися на 26% порівняно з минулим роком і становили майже 529 млрд рублів ($5,84 млрд).

Податки на газ впали на 54% до 125,7 млрд рублів, а доходи від нафти і нафтопродуктів, на які припадає більше 76% виручки від продажу вуглеводнів, за підрахунками Bloomberg, скоротилися майже на одну десяту до 402,8 млрд рублів.

Війна росії проти України лягає важким тягарем на російську скарбницю на тлі зростання видатків на фінансування військової агресії Кремля, тоді як економіка країни перебуває під санкціями Заходу. Податки від нафтогазової галузі залишаються ключовим джерелом доходів, хоча нині вони становлять менше третини надходжень до російського бюджету.

Раніше цього року росія змінила спосіб оцінки цін на нафту з метою оподаткування, щоб збільшити доходи бюджету після того, як країни «Великої сімки» ввели межу цін на свої продажі нафти, а Європейський Союз заборонив більшу частину імпорту нафти та нафтопродуктів морським шляхом.

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Міністерство фінансів запровадило дисконт до світового стандарту Brent, який встановлює мінімальну ціну на нафту в країні з метою бюджету. Якщо російська нафта торгується вище за поріг, міністерство використовує переважну ринкову ціну для розрахунку податків.

У червні основна експортна суміш Росії Urals коштувала в середньому $55,28 за барель, що на $8,6 вище за ціну, розраховану з використанням дисконтного механізму.