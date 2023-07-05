ЄС значно зменшив імпорт нафти і газу з рф — Євростат

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Європейський Союз суттєво скоротив частку імпорту нафтопродуктів та газу з рф. Про це свідчать дані Євростату.

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Ще 5 грудня 2022 року набула чинності заборона ЄС на морський імпорт російської сирої нафти, а 5 лютого 2023 року — ембарго на імпорт нафтопродуктів.

Нафтопродукти

Вплив цих заходів став помітним у першому кварталі 2023 року. Так, якщо в першому кварталі 2022 року росія була найбільшим постачальником нафтопродуктів з часткою 26,0%, то в першому кварталі 2023 року частка рф становила лише 3,2%. Це на 22,8% менше.

На противагу цьому зросли частки Норвегії (+3,8%), Саудівської Аравії (+3,4%) та США (+2,7%) за той самий період.

Газ

Аналогічна ситуація склалася і з природним газом, коли країни ЄС переорієнтувалися на інші джерела постачання.

У першому кварталі 2022 року росія була найбільшим постачальником до ЄС з часткою 38,8%, за нею йшла Норвегія (38,1%).

У першому кварталі 2023 року частка рф впала на 21,4%, тоді як найбільше зросли частки Норвегії (+8%), Алжиру (+7,4%) та Великої Британії (+4%).

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Що стосується скрапленого природного газу, то в першому кварталі 2022 року росія (18,1%) була другим найбільшим постачальником в ЄС після США (48,6%).

У першому кварталі 2023 року частка росії скоротилася на 4,9%. Водночас зросли частки Норвегії (+6,5%), Катару та Алжиру (по +2,4%), а частка США впала на 8,4%.