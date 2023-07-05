З 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Кияни можуть відмовитись від паперових рахунків за комуналку
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Підтвердити відмову від паперових рахунків-повідомлень можна на сайті Центру комунального сервісу (ЦКС).
Зазначається, що рішення ухвалили через численні звернення споживачів.
Відмовитись від паперових рахунків-повідомлень можливо за всіма адресами (об'єктами), якщо їх у споживача декілька.
Оплачувати за комуналку можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються послуги.
Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.
Процедура відмови від паперового рахунку-повідомлення
- В особистому кабінеті споживача з 10 липня буде автоматично з’являтись спливаюче віконце з кнопками. Тут необхідно обрати адресу, за якою бажаєте відмовитись від паперового рахунку. Також від нього можна буде відмовитись на сторінці управління профілем.
- Якщо споживач має декілька об'єктів і бажає відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на всіх об'єктах, треба натиснути кнопку «Відмовитись для всіх об'єктів».
- Якщо споживач хоче відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на конкретному об'єкті, то потрібно натиснути кнопку «Перейти до налаштувань» та обрати об'єкт, на якому споживач не бажає отримувати паперові рахунки-повідомлення.
- На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.
Окрім того, споживачі можуть залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС. Контакти центрів за посиланням.
Електронні рахунки мають низку переваг
- швидше надходять до споживача в електронних сервісах: в особистому кабінеті споживача, в мобільному додатку «Комуналка» або на сайтах надавачів житлово-комунальних послуг та інших платформах;
- на сайті ЦКС споживач може дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення, що виглядає так само, як паперовий, та в разі необхідності зможе його роздрукувати;
- оплатити рахунок за спожиті житлово-комунальні послуги в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення від 29 червня 2023 року про підвищення тарифів на воду.
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