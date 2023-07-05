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5 липня 2023, 17:01 Читать на русском

Кияни можуть відмовитись від паперових рахунків за комуналку

З 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

З 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями.
Фото: hvylya.net

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Підтвердити відмову від паперових рахунків-повідомлень можна на сайті Центру комунального сервісу (ЦКС).

Зазначається, що рішення ухвалили через численні звернення споживачів.

Відмовитись від паперових рахунків-повідомлень можливо за всіма адресами (об'єктами), якщо їх у споживача декілька.

Оплачувати за комуналку можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються послуги.

Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.

Процедура відмови від паперового рахунку-повідомлення

  1. В особистому кабінеті споживача з 10 липня буде автоматично з’являтись спливаюче віконце з кнопками. Тут необхідно обрати адресу, за якою бажаєте відмовитись від паперового рахунку. Також від нього можна буде відмовитись на сторінці управління профілем.
  2. Якщо споживач має декілька об'єктів і бажає відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на всіх об'єктах, треба натиснути кнопку «Відмовитись для всіх об'єктів».
  3. Якщо споживач хоче відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на конкретному об'єкті, то потрібно натиснути кнопку «Перейти до налаштувань» та обрати об'єкт, на якому споживач не бажає отримувати паперові рахунки-повідомлення.
  4. На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.

Окрім того, споживачі можуть залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС. Контакти центрів за посиланням.

Електронні рахунки мають низку переваг

  • швидше надходять до споживача в електронних сервісах: в особистому кабінеті споживача, в мобільному додатку «Комуналка» або на сайтах надавачів житлово-комунальних послуг та інших платформах;
  • на сайті ЦКС споживач може дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення, що виглядає так само, як паперовий, та в разі необхідності зможе його роздрукувати;
  • оплатити рахунок за спожиті житлово-комунальні послуги в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення від 29 червня 2023 року про підвищення тарифів на воду.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
5 липня 2023, 17:22
#
Не засмічуватимуть під"їзди.
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