Ціни на АЗС продовжують зростати

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5 липня вартість бензину марки А-95 зросла на 2 грн/л на станціях «Автотранс», BVS, VostokGaz, «Укр-Петроль» і Mango — до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л і 46,74 грн/л відповідно.

ОККО і WOG підвищили ціну на дизпальне на 1 грн/л, до 49,99 грн/л. Дизпальне на станціях «Автотранс», BVS і VostokGaz додало 2 грн/л.

Також ціни зросли у мережах UPG, AMIC, Ovis, ZOG та інших.

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Повернення податків

Ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни. За минулі вихідні (30 червня-3 липня) середні роздрібні ціни в Україні зросли на 2−2,4 грн/л.