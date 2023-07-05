Мережі АЗС продовжують піднімати ціни після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95»,пише enkorr.ua.
Ціни на АЗС продовжують зростати
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Вартість пального на АЗС
5 липня вартість бензину марки А-95 зросла на 2 грн/л на станціях «Автотранс», BVS, VostokGaz, «Укр-Петроль» і Mango — до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л і 46,74 грн/л відповідно.
ОККО і WOG підвищили ціну на дизпальне на 1 грн/л, до 49,99 грн/л. Дизпальне на станціях «Автотранс», BVS і VostokGaz додало 2 грн/л.
Також ціни зросли у мережах UPG, AMIC, Ovis, ZOG та інших.
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Повернення податків
Ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни. За минулі вихідні (30 червня-3 липня) середні роздрібні ціни в Україні зросли на 2−2,4 грн/л.
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