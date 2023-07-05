Співробітники Комісії з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) провели обшуки в офісі Binance Australia у рамках розслідування щодо деривативів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
В Австралії провели обшуки у місцевому офісі Binance — Bloomberg
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У квітні 2023 року регулятор анулював ліцензію місцевої філії криптобіржі. До 21 квітня користувачі Binance Australia Derivatives мали закрити всі позиції з деривативів.
Відомство вивчає віднесення клієнтів платформи до роздрібних та інституційних клієнтів. Раніше компанія визнала, що помилково віднесла перших до другої категорії.
«Ми не можемо підтвердити чи спростувати будь-які деталі. Перевірка регулятором компанії продовжується», — заявив представник ASIC.
Співробітники Binance Australia повідомили, що «співпрацюють із місцевою владою та зосереджені на дотриманні нормативних стандартів».
Читайте також: Binance отримала відмову у ліцензії на роботу в Німеччині — ЗМІ
У травні Binance Australia повідомило про припинення поповнення облікових записів у місцевих доларах через дії постачальника платіжних послуг.
Пізніше Binance заявила про припинення співпраці з Paysafe, що за відсутності альтернатив призведе до неможливості депонування і виведення коштів у євро з вересня.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що присутність Binance на ринку Європи скоротилася за пів року вдвічі.
Коментарі