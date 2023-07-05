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5 липня 2023, 16:13 Читать на русском

В Австралії провели обшуки у місцевому офісі Binance — Bloomberg

Співробітники Комісії з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) провели обшуки в офісі Binance Australia у рамках розслідування щодо деривативів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Співробітники Комісії з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) провели обшуки в офісі Binance Australia у рамках розслідування щодо деривативів.
Фото: binance.com

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У квітні 2023 року регулятор анулював ліцензію місцевої філії криптобіржі. До 21 квітня користувачі Binance Australia Derivatives мали закрити всі позиції з деривативів.

Відомство вивчає віднесення клієнтів платформи до роздрібних та інституційних клієнтів. Раніше компанія визнала, що помилково віднесла перших до другої категорії.

«Ми не можемо підтвердити чи спростувати будь-які деталі. Перевірка регулятором компанії продовжується», — заявив представник ASIC.

Співробітники Binance Australia повідомили, що «співпрацюють із місцевою владою та зосереджені на дотриманні нормативних стандартів».

Читайте також: Binance отримала відмову у ліцензії на роботу в Німеччині — ЗМІ

У травні Binance Australia повідомило про припинення поповнення облікових записів у місцевих доларах через дії постачальника платіжних послуг.

Пізніше Binance заявила про припинення співпраці з Paysafe, що за відсутності альтернатив призведе до неможливості депонування і виведення коштів у євро з вересня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що присутність Binance на ринку Європи скоротилася за пів року вдвічі.

Джерело: Мінфін
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