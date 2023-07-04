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4 липня 2023, 16:57 Читать на русском

Присутність Binance на ринку Європи скоротилася за пів року вдвічі — WSJ

Присутність криптобіржі Binance на ринку Європи скоротилася за пів року вдвічі і може зменшитися ще більшою мірою через посилення вимог місцевих регуляторів на тлі краху біржі FTX, повідомила The Wall Street Journal.

Присутність криптобіржі Binance на ринку Європи скоротилася за пів року вдвічі і може зменшитися ще більшою мірою через посилення вимог місцевих регуляторів на тлі краху біржі FTX, повідомила The Wall Street Journal.► Читайте сторінку «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новиниЧастка Binance у торгівліЗа даними дослідницької компанії Kaiko, частка Binance у торгівлі криптовалютою, номінованої в євро, впала до 15%, тоді як ще в січні перевищувала 30%.

► Читайте сторінку «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новини

Частка Binance у торгівлі

За даними дослідницької компанії Kaiko, частка Binance у торгівлі криптовалютою, номінованої в євро, впала до 15%, тоді як ще в січні перевищувала 30%.

В результаті зараз найвищий користувальницький трафік на Binance припадає на В'єтнам, Туреччину, Індію та Аргентину, свідчать дані аналітичної компанії SimilarWeb.

Нагадаємо

У травні 2022 року Binance відкрила в Парижі свою першу регіональну штаб-квартиру, витративши понад півтора року на реєстрацію у Франції. Нещодавно французька прокуратура провела обшук в офісі біржі в рамках розслідування щодо відсутності контролю за відмиванням грошей та незаконної пропозиції послуг.

Представник Binance підтвердив факт візиту прокуратури, але відмовився коментувати специфіку правоохоронних або регулюючих розслідувань.

Раніше, у червні, Управління фінансових послуг та ринку Бельгії вимагало від Binance припинити пропонувати послуги в країні, наголосивши, що біржа робить це з використанням компаній за межами європейської економічної зони, що заборонено. Трохи раніше Binance оголосила про звільнення з ринку Нідерландів, оскільки не змогла пройти реєстрацію. Досі не видав ліцензію біржі на зберігання криптовалют регулятор Німеччини.

Читайте: Binance виштовхують зі США: чим не догодила Штатам найбільша криптобіржа

У квітні 2023 року депутати Європарламенту схвалили законопроєкт про регулювання криптовалют Markets in Cypto-Assets (MiCA). Нові правила мають набути чинності у 2024 році.

Вони дозволяють криптовалютним компаніям, авторизованим в одній державі-члені, пропонувати послуги у всіх країнах блоку. Але в них є положення, яке дозволяє країнам забороняти криптовалютний бізнес, якщо регулюючі органи вбачають у ньому ризик для користувачів, зазначив представник Chainalysis Трентон Кеннеді. Представник Binance заявив, що компанія вже зосереджена на дотриманні вимог нового законодавства ЄС.

WSJ нагадує, що у США позов до суду до Binance подала Комісія з цінних паперів та бірж (SEC), яка зазначила, що криптобіржа ігнорує американське законодавство у сфері цінних паперів.

За даними CCData, Binance все ще залишається найбільшою криптоплатформою, але її частка на світовому ринку спотової торгівлі впала з 57% у лютому до 42% у червні.

Джерело: Мінфін
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