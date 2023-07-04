Присутність Binance на ринку Європи скоротилася за пів року вдвічі — WSJ

Присутність криптобіржі Binance на ринку Європи скоротилася за пів року вдвічі і може зменшитися ще більшою мірою через посилення вимог місцевих регуляторів на тлі краху біржі FTX , повідомила The Wall Street Journal.

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Частка Binance у торгівлі

За даними дослідницької компанії Kaiko, частка Binance у торгівлі криптовалютою, номінованої в євро, впала до 15%, тоді як ще в січні перевищувала 30%.

В результаті зараз найвищий користувальницький трафік на Binance припадає на В'єтнам, Туреччину, Індію та Аргентину, свідчать дані аналітичної компанії SimilarWeb.

Нагадаємо

У травні 2022 року Binance відкрила в Парижі свою першу регіональну штаб-квартиру, витративши понад півтора року на реєстрацію у Франції. Нещодавно французька прокуратура провела обшук в офісі біржі в рамках розслідування щодо відсутності контролю за відмиванням грошей та незаконної пропозиції послуг.

Представник Binance підтвердив факт візиту прокуратури, але відмовився коментувати специфіку правоохоронних або регулюючих розслідувань.

Раніше, у червні, Управління фінансових послуг та ринку Бельгії вимагало від Binance припинити пропонувати послуги в країні, наголосивши, що біржа робить це з використанням компаній за межами європейської економічної зони, що заборонено. Трохи раніше Binance оголосила про звільнення з ринку Нідерландів, оскільки не змогла пройти реєстрацію. Досі не видав ліцензію біржі на зберігання криптовалют регулятор Німеччини.

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У квітні 2023 року депутати Європарламенту схвалили законопроєкт про регулювання криптовалют Markets in Cypto-Assets (MiCA). Нові правила мають набути чинності у 2024 році.

Вони дозволяють криптовалютним компаніям, авторизованим в одній державі-члені, пропонувати послуги у всіх країнах блоку. Але в них є положення, яке дозволяє країнам забороняти криптовалютний бізнес, якщо регулюючі органи вбачають у ньому ризик для користувачів, зазначив представник Chainalysis Трентон Кеннеді. Представник Binance заявив, що компанія вже зосереджена на дотриманні вимог нового законодавства ЄС.

WSJ нагадує, що у США позов до суду до Binance подала Комісія з цінних паперів та бірж (SEC), яка зазначила, що криптобіржа ігнорує американське законодавство у сфері цінних паперів.

За даними CCData, Binance все ще залишається найбільшою криптоплатформою, але її частка на світовому ринку спотової торгівлі впала з 57% у лютому до 42% у червні.