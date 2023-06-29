Binance отримала відмову у ліцензії на роботу в Німеччині — ЗМІ

Фінансовий регуляторний орган (BaFin) Німеччини вирішив не надавати криптобіржі Binance ліцензію на роботу в країні. Про це пише Сoindesk.

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Що відомо

Поки що незрозуміло, чи була відмова офіційним рішенням Федерального органу фінансового нагляду (BaFin) чи наміром, висловленим під час поточних дискусій.

«Ми не можемо поділитися деталями розмов із регуляторами, ми продовжуємо працювати над дотриманням вимог BaFin. Як і очікувалося, це детальний та постійний процес. Ми впевнені, що у нас є правильна команда та вжиті заходи для продовження нашого обговорення з регуляторними органами в Німеччині», — сказав представник Binance у заяві, надісланій електронною поштою CoinDesk.

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BaFin відмовився коментувати окремі компанії через вимоги професійної таємниці в Німеччині.