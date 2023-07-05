Приватбанк остаточно переміг у 200-мільйонному спорі зі страховою компанією «Інгосстрах»

Рішення суду

Зазначається, що свої рішення суди аргументували тим, що компанія не надала належних доказів ані протиправної поведінки банку, ані наявності шкоди та її розміру.

«Колишнім власникам та повʼязаним з ними компаніям, які ініціюють проти банку та держави сотні позовів на мільйони і мільярди гривень, навіть попри війну не вдасться оминути закони і уникнути правосуддя. Банк твердо стоятиме на захисті інтересів вкладників та держави у судових процесах з ексвласниками», — йдеться у заяві банку.

Водночас іншу аналогічну справу за позовом страхової компанії «Кредо» про стягнення з банку 374,7 млн грн Північній апеляційний господарський суд переніс на 8 серпня.

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Як нагадали у банку, договори доручення на виконання страхових агентських послуг з «Інгосстрах» та «Кредо» були укладені ще 2014 року колишнім топменеджментом Приватбанку. Надалі, після націоналізації банку у грудні 2016 року, Приватбанк створив відкриту платформу з обрання страхових компаній, які надаватимуть послуги клієнтам банку.

Після скасування в травні 2022 року ухвали суду, що забороняла держбанку розривати договірні відносини з «Інгосстрах» та «Кредо», Приватбанк скористався правом на відмову від подальшого виконання договорів.

Надалі, Нацбанк анулював ліцензію СК «Інгосстрах» у зв'язку з невідповідністю структури власності компанії вимогам законодавства України. У 2022 році страхові компанії звернулись до суду з вимогами стягнути з банку «збитки у вигляді недоотриманої вигоди» у загальній сумі понад 500 млн грн за невиконання договорів доручення.

Хто бенефіціар

Бенефіціарами ПРАТ «СК «Інгосстрах» вказані Фаїна Єренбург, Сергій Білий та Володимир Горожанкін, проте жодному з них не належить більше 9,9% акцій, як і решті акціонерів.