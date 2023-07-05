Приватбанк остаточно переміг у 200-мільйонному спорі зі страховою компанією «Інгосстрах»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

5 липня 2023, 9:55 Читать на русском

Приватбанк остаточно переміг у 200-мільйонному спорі зі страховою компанією «Інгосстрах»

Верховний Суд 4 липня залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову страхової компанії «Інгосстрах» щодо стягнення з державного Приватбанку «збитків у вигляді недоотриманих доходів» в розмірі 209,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

Верховний Суд 4 липня залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову страхової компанії «Інгосстрах» щодо стягнення з державного Приватбанку «збитків у вигляді недоотриманих доходів» в розмірі 209,5 млн грн.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Рішення суду

Зазначається, що свої рішення суди аргументували тим, що компанія не надала належних доказів ані протиправної поведінки банку, ані наявності шкоди та її розміру.

«Колишнім власникам та повʼязаним з ними компаніям, які ініціюють проти банку та держави сотні позовів на мільйони і мільярди гривень, навіть попри війну не вдасться оминути закони і уникнути правосуддя. Банк твердо стоятиме на захисті інтересів вкладників та держави у судових процесах з ексвласниками», — йдеться у заяві банку.

Водночас іншу аналогічну справу за позовом страхової компанії «Кредо» про стягнення з банку 374,7 млн грн Північній апеляційний господарський суд переніс на 8 серпня.

Читайте: Нацбанк анулював ліцензії страхових компаній «Інгосстрах» та «Провідна»

Як нагадали у банку, договори доручення на виконання страхових агентських послуг з «Інгосстрах» та «Кредо» були укладені ще 2014 року колишнім топменеджментом Приватбанку. Надалі, після націоналізації банку у грудні 2016 року, Приватбанк створив відкриту платформу з обрання страхових компаній, які надаватимуть послуги клієнтам банку.

Після скасування в травні 2022 року ухвали суду, що забороняла держбанку розривати договірні відносини з «Інгосстрах» та «Кредо», Приватбанк скористався правом на відмову від подальшого виконання договорів.

Надалі, Нацбанк анулював ліцензію СК «Інгосстрах» у зв'язку з невідповідністю структури власності компанії вимогам законодавства України. У 2022 році страхові компанії звернулись до суду з вимогами стягнути з банку «збитки у вигляді недоотриманої вигоди» у загальній сумі понад 500 млн грн за невиконання договорів доручення.

Хто бенефіціар

Бенефіціарами ПРАТ «СК «Інгосстрах» вказані Фаїна Єренбург, Сергій Білий та Володимир Горожанкін, проте жодному з них не належить більше 9,9% акцій, як і решті акціонерів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
youknow
youknow
5 липня 2023, 10:15
#
А що з вашими банкоматами, вже перепрограмували їх, щоб вони з початку видавали картку?
+
0
bonv
bonv
5 липня 2023, 11:50
#
Беня продовжує свої мутки…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Анна Недогибченко и 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами