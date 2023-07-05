Швейцарські інвестори оскаржують угоду UBS щодо купівлі Credit Suisse

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

5 липня 2023, 10:15 Читать на русском

Швейцарські інвестори оскаржують угоду UBS щодо купівлі Credit Suisse

Група швейцарських інвесторів приєдналася до ініціативи юридичної компанії Legal Pass, яка намагається оскаржити в суді умови угоди щодо купівлі Credit Suisse конкуруючим UBS. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Група швейцарських інвесторів приєдналася до ініціативи юридичної компанії Legal Pass, яка намагається оскаржити в суді умови угоди щодо купівлі Credit Suisse конкуруючим UBS.
Фото: delo.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Ethos Foundation, яка представляє інтереси колишніх акціонерів Credit Suisse, ще в березні висловлювала незгоду з тим, як було проведено угоду, оскільки акціонери обох банків навіть не мали змоги проголосувати за неї чи проти.

Угоду між UBS та Credit Suisse було підписано 19 березня за участю швейцарської влади. Сума угоди становила 3 млрд швейцарських франків ($3,35 млрд), притому що ринкова вартість Credit Suisse на закриття ринку 17 березня дорівнювала 7 млрд франків, наголошується в повідомленні Ethos.

Обмін акцій Credit Suisse було здійснено з розрахунку 22,48 паперу банку за кожну акцію UBS.

Читайте: UBS оцінив втрати від поглинання Credit Suisse в $17 мільярдів

«Credit Suisse було продано за ціною, нижчою за ринкову, під час секретних переговорів і під тиском держави, і все це без участі акціонерів», — заявив юрист компанії Legal Pass Александр Ості.

Ethos, вивчивши різні варіанти захисту прав акціонерів Credit Suisse, ухвалила рішення приєднатися до ініціативи LegalPass, ідеться в її заяві.

«Оскільки FINMA (швейцарський фінрегулятор — ред.) позбавила акціонерів права голосу, єдиний спосіб оскаржити коефіцієнт обміну акцій — це піти до суду», — заявив CEO Ethos Венсан Кауфманн.

Ethos, створена 1997 року, представляє інтереси 250 швейцарських пенсійних фондів, яким належало близько 5% акцій Credit Suisse. Вони також володіють приблизно 5% UBS.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що холдинг UBS розглядає варіанти продажу швейцарського підрозділу Credit Suisse, включаючи потенційне збереження інвестиційно-банківських операцій цього підрозділу при продажу решти.

UBS придбав Credit Suisse за $3,2 млрд у березні 2023 року. Банку загрожувало банкрутство, тому швейцарські регулюючі органи організували угоду.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами