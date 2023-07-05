Швейцарські інвестори оскаржують угоду UBS щодо купівлі Credit Suisse

Група швейцарських інвесторів приєдналася до ініціативи юридичної компанії Legal Pass, яка намагається оскаржити в суді умови угоди щодо купівлі Credit Suisse конкуруючим UBS. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

Ethos Foundation, яка представляє інтереси колишніх акціонерів Credit Suisse, ще в березні висловлювала незгоду з тим, як було проведено угоду, оскільки акціонери обох банків навіть не мали змоги проголосувати за неї чи проти.

Угоду між UBS та Credit Suisse було підписано 19 березня за участю швейцарської влади. Сума угоди становила 3 млрд швейцарських франків ($3,35 млрд), притому що ринкова вартість Credit Suisse на закриття ринку 17 березня дорівнювала 7 млрд франків, наголошується в повідомленні Ethos.

Обмін акцій Credit Suisse було здійснено з розрахунку 22,48 паперу банку за кожну акцію UBS.

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«Credit Suisse було продано за ціною, нижчою за ринкову, під час секретних переговорів і під тиском держави, і все це без участі акціонерів», — заявив юрист компанії Legal Pass Александр Ості.

Ethos, вивчивши різні варіанти захисту прав акціонерів Credit Suisse, ухвалила рішення приєднатися до ініціативи LegalPass, ідеться в її заяві.

«Оскільки FINMA (швейцарський фінрегулятор — ред.) позбавила акціонерів права голосу, єдиний спосіб оскаржити коефіцієнт обміну акцій — це піти до суду», — заявив CEO Ethos Венсан Кауфманн.

Ethos, створена 1997 року, представляє інтереси 250 швейцарських пенсійних фондів, яким належало близько 5% акцій Credit Suisse. Вони також володіють приблизно 5% UBS.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що холдинг UBS розглядає варіанти продажу швейцарського підрозділу Credit Suisse, включаючи потенційне збереження інвестиційно-банківських операцій цього підрозділу при продажу решти.

UBS придбав Credit Suisse за $3,2 млрд у березні 2023 року. Банку загрожувало банкрутство, тому швейцарські регулюючі органи організували угоду.