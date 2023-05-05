UBS розглядає варіанти продажу швейцарського підрозділу Credit Suisse — Reuters

Холдинг UBS розглядає варіанти продажу швейцарського підрозділу Credit Suisse, включаючи потенційне збереження інвестиційно-банківських операцій цього підрозділу при продажу решти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

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Співрозмовники агентства на умовах анонімності розповіли, що UBS вивчає плани щодо продажу Credit Suisse шляхом первинного публічного розміщення акцій (IPO) після придбання меншого конкурента.

Інше джерело розповіло, що ці міркування знаходяться на ранній стадії, оскільки UBS зосереджена на завершенні цього поглинання, і вона може не прийняти остаточного рішення щодо того, чи проводити IPO протягом місяців.

Обидва банки відмовилися від коментарів.

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UBS намагається завершити рятувальне поглинання Credit Suisse за підтримки держави, що дозволить створити банківського гіганта, який контролюватиме загальні інвестовані активи на суму понад $5 трлн.

Credit Suisse є одним із чотирьох операційних підрозділів кредитора і вважається перлиною в короні. У 2022 році підрозділ повідомив про прибуток до оподаткування в $1,7 млрд.

Виконавчий директор UBS Серджіо Ермотті заявив у середу, що його банк працює над завершенням злиття з Credit Suisse до кінця травня або початку червня. Щодо можливого продажу, Ермотті сказав, що всі варіанти для швейцарського бізнесу розглядаються.

Нагадаємо

UBS придбав Credit Suisse за $3,2 млрд у березні 2023 року. Банку загрожувало банкрутство, тому швейцарські регулюючі органи організували угоду.

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