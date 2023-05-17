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17 травня 2023, 14:20 Читать на русском

UBS оцінив втрати від поглинання Credit Suisse в $17 мільярдів

Група UBS очікує фінансовий збиток в розмірі близько 17 мільярдів доларів від поглинання Credit Suisse. Про це банк заявив у регулятивній презентації, повідомляє Reuters.

Група UBS очікує фінансовий збиток в розмірі близько 17 мільярдів доларів від поглинання Credit Suisse.
Фото: delo.ua

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UBS оцінює негативний вплив коригування справедливої вартості активів і зобов'язань об'єднаної групи в $13 млрд. А також прогнозує витрати в $4 млрд на потенційні судові процеси і регуляторні витрати, пов’язані із відтоком.

Однак UBS також підрахував, що купівля Credit Suisse за частку її балансової вартості зафіксує одноразовий прибуток від так званого «негативного гудвілу» в розмірі $34,8 млрд.

Негативний гудвіл — термін, який позначає вигідну суму виплачених грошей, коли компанія набуває іншу компанію або її активи за значно меншу їх справедливу ринкову вартість.

Фінансова подушка допоможе погасити потенційні збитки та може призвести до збільшення прибутку кредитора у другому кварталі, якщо UBS закриє операцію наступного місяця, як було заплановано.

В UBS заявили, що оцінки є попередніми, і цифри можуть істотно змінитися пізніше.

«У фінансовій інформації відсутня оцінка резервів на реструктуризацію, оскільки вони будуть зарезервовані після закриття угоди», — зазначив аналітик Vontobel Андреас Вендітті.

Аналітики Jefferies підрахували, що витрати на реструктуризацію, забезпечення судових процесів і заплановане згортання непрофільного підрозділу можуть становити $28 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що холдинг UBS розглядає варіанти продажу швейцарського підрозділу Credit Suisse, включаючи потенційне збереження інвестиційно-банківських операцій цього підрозділу при продажу решти.

UBS придбав Credit Suisse за $3,2 млрд у березні 2023 року. Банку загрожувало банкрутство, тому швейцарські регулюючі органи організували угоду.

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Джерело: Мінфін
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