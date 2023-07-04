У червні українці придбали максимальну кількість вживаних авто за 11 останніх місяців

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

4 липня 2023, 10:13 Читать на русском

У червні українці придбали максимальну кількість вживаних авто за 11 останніх місяців

У червні українці придбали 102,4 тис. вживаних автомобілів. Це на 30,3% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, в останній місяць дії так званого «нульового» розмитнення, і на 0,7% більше, ніж у травні-2023. Такий показник виявився максимальним за останніх 11 місяців — із липня 2022 року. Про це пише Інститут досліджень авторинку.

У червні українці придбали 102,4 тис.
Фото: autocentre.ua

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається на ринку

Такий показник виявився максимальним за останніх 11 місяців — із липня 2022 року.

Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку. Частка внутрішніх перепродажів склала 82,3% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто (84,3 тис.).

Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 17,7% (18,1 тис.), що виявилося максимальним показником з грудня-2022.

Читайте: У червні українці купили майже удвічі більше нових авто, ніж торік

Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у червні 2023 року привезли 18,1 тис. вживаних авто. Такий показник на 79,2% менший, ніж у червні-2022, коли ще діяло так зване «нульове» розмитнення, та на 8,7% більше, ніж у травні-2023.

Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,4 тис. шт.), в Києві (1,6 тис. шт.) та Вінницькій (1,4 тис. шт.) області.

Також до найактивніших регіонів в травні увійшли Київська (1,2 тис.) та Рівненська (1,1 тис.) області.

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Херсонській (30 шт.), Донецькій (78 шт.), Луганській (158 шт.), Миколаївській (207 шт.) та Запорізькій (261 шт.) областях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Ozborn
Ozborn
4 липня 2023, 10:48
#
Одна нищета. И 2,64 за киловатт много им
+
0
bonv
bonv
4 липня 2023, 10:59
#
Авто це не розкіш, а засіб пересування.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами