У червні українці придбали максимальну кількість вживаних авто за 11 останніх місяців

У червні українці придбали 102,4 тис. вживаних автомобілів. Це на 30,3% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, в останній місяць дії так званого «нульового» розмитнення, і на 0,7% більше, ніж у травні-2023. Такий показник виявився максимальним за останніх 11 місяців — із липня 2022 року. Про це пише Інститут досліджень авторинку.

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Що відбувається на ринку

Такий показник виявився максимальним за останніх 11 місяців — із липня 2022 року.

Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку. Частка внутрішніх перепродажів склала 82,3% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто (84,3 тис.).

Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 17,7% (18,1 тис.), що виявилося максимальним показником з грудня-2022.

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Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у червні 2023 року привезли 18,1 тис. вживаних авто. Такий показник на 79,2% менший, ніж у червні-2022, коли ще діяло так зване «нульове» розмитнення, та на 8,7% більше, ніж у травні-2023.

Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,4 тис. шт.), в Києві (1,6 тис. шт.) та Вінницькій (1,4 тис. шт.) області.

Також до найактивніших регіонів в травні увійшли Київська (1,2 тис.) та Рівненська (1,1 тис.) області.

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Херсонській (30 шт.), Донецькій (78 шт.), Луганській (158 шт.), Миколаївській (207 шт.) та Запорізькій (261 шт.) областях.