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2 липня 2023, 14:27 Читать на русском

У червні українці купили майже удвічі більше нових авто, ніж торік

В перший місяць літа в Україні було зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

В перший місяць літа в Україні було зареєстровано 5,6 тис.

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Ринок авто

Водночас від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%.

Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку збільшилась на 9%.

Топ-5 авто

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota — 1076 шт. На другому місці залишається Renault — 682 шт.

Третій результат знову продемонстрував Volkswagen — 470 шт. Також у топ-5 червня потрапили Skoda (401 шт.) та BMW (319 шт.).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 656 покупців.

Всього, за пів року, в Україні було зареєстровано понад 27 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2022 р.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
2 липня 2023, 15:11
#
Нищие украинцы голодают,
но деньги на новые авто находят…
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
2 липня 2023, 17:53
#
Відпочинок в Сатанові 7700 за добу, голодають? Я теж хочу поголодати з неділю…
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