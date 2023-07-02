В перший місяць літа в Україні було зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.
У червні українці купили майже удвічі більше нових авто, ніж торік
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Ринок авто
Водночас від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%.
Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку збільшилась на 9%.
Топ-5 авто
Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota — 1076 шт. На другому місці залишається Renault — 682 шт.
Третій результат знову продемонстрував Volkswagen — 470 шт. Також у топ-5 червня потрапили Skoda (401 шт.) та BMW (319 шт.).
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 656 покупців.
Всього, за пів року, в Україні було зареєстровано понад 27 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2022 р.
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Коментарі - 2
но деньги на новые авто находят…