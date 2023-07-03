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3 липня 2023, 12:33 Читать на русском

Постачання Tesla на ринок зросли на 83% за останній квартал при рекордних продажах

У другому кварталі 2023 року світові постачання Tesla зросли на 83%, чому сприяли різке зниження цін на електромобілі та значні знижки під час їх продажу. Про це пише The Wall Street Journal.

У другому кварталі 2023 року світові постачання Tesla зросли на 83%, чому сприяли різке зниження цін на електромобілі та значні знижки під час їх продажу.

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Рекордні продажі

Виробник електромобілів, очолюваний найбагатшим мільярдером Ілоном Маском, заявив, що з квітня по червень продав рекордну за квартал кількість машин — понад 466 тисяч автомобілів.

Акції Tesla у квітні впали майже на 10% після того, як компанія оголосила, що її прибуток за перший квартал виявився нижчим за прогнозований через зниження цін на електрокари.

Засновник Tesla Ілон Маск підтвердив готовність компанії отримувати нижчий прибуток, щоб завдяки зниженню цін на автомобілі збільшити частку ринку. Наскільки зусилля зі збільшення продажів вплинули на прибуток, стане відомо 19 липня, коли Tesla оприлюднить фінансові результати другого кварталу.

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У першому кварталі операційна маржа Tesla, показник прибутковості, впала до 11,4% з 19,2% за перші три місяці 2022 року, але вона залишається вищою, ніж у багатьох автовиробників.

Результати, про які в неділю, 2 липня, відзвітувала компанія, означають, що темпи зростання Tesla можуть сповільнитися в другому півріччі до 24% порівняно з тим самим періодом рік тому і відповідають очікуванням Уолл-стріт — 1,82 млн постачань за рік.

Деякі інвестори розраховують, що зниження цін Tesla досягло дна у другому кварталі. Tesla націлена на зростання постачання в середньому на 50% на рік, але на 2023 поставила скромнішу мету.

Базовий попит на автомобілі Tesla демонструє деякі ознаки послаблення після кількох років стрімкого зростання продажів. Постачання у першому кварталі зросли на 36% порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

У 2022 році тривала зупинка складального заводу Tesla у Шанхаї вплинула на показники компанії у другому кварталі. Тоді акції показали найгірші річні показники, а компанія не дотягла до своєї мети щодо постачання електромобілів на ринок.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
3 липня 2023, 12:43
#
Tesla Model Y Performance рулить!:))
+
0
Ranet
Ranet
3 липня 2023, 13:40
#
Скоро их будут раздавать на сдачу от использованных батарей.
Вот непонятно, почему такой пронырливый визионер не строит заводы по утилизации?! 😅
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