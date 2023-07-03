Вкладники можуть дистанційно отримати відшкодування за вкладами в банках-банкрутах ще в одному банку

На сьогодні уже п’ять банків-агентів Фонду надають можливість своїм клієнтам отримувати гарантовані виплати віддалено, не відвідуючи відділення банків.

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Для реалізації ініціативи Фонду щодо здійснення дистанційних виплат гарантованого відшкодування, АТ «Таскомбанк» доопрацював свій мобільний застосунок, надавши можливість всім своїм нинішнім клієнтам подати заявку на виплату відшкодування в системі банку онлайн.

Після успішної перевірки даних клієнта гарантована сума буде зарахована на поточний рахунок вкладника, відкритий у банку.

Нагадаємо

Виплати гарантованого відшкодування Фондом здійснюються через Автоматизовану систему виплат, до якої підключено 12 банків-агентів Фонду.

Після введення воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам, що передбачає отримання гарантованої суми за вкладом без відвідування відділень банків-агентів Фонду.

Першими банками-агентами, які почали проводити дистанційні виплати гарантованого відшкодування, стали ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ».

З моменту запровадження дистанційних виплат (станом на 27 червня 2023 року) вкладниками банків, що перебувають в управлінні Фонду, віддалено отримано 2,13 млрд грн гарантованого відшкодування.