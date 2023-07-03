АТ «Таскомбанк» став ще одним банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який долучився до здійснення дистанційних виплат гарантованих сум вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Вкладники можуть дистанційно отримати відшкодування за вкладами в банках-банкрутах ще в одному банку
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Банки-агенти
На сьогодні уже п’ять банків-агентів Фонду надають можливість своїм клієнтам отримувати гарантовані виплати віддалено, не відвідуючи відділення банків.
Для реалізації ініціативи Фонду щодо здійснення дистанційних виплат гарантованого відшкодування, АТ «Таскомбанк» доопрацював свій мобільний застосунок, надавши можливість всім своїм нинішнім клієнтам подати заявку на виплату відшкодування в системі банку онлайн.
Після успішної перевірки даних клієнта гарантована сума буде зарахована на поточний рахунок вкладника, відкритий у банку.
Нагадаємо
Виплати гарантованого відшкодування Фондом здійснюються через Автоматизовану систему виплат, до якої підключено 12 банків-агентів Фонду.
Після введення воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам, що передбачає отримання гарантованої суми за вкладом без відвідування відділень банків-агентів Фонду.
Першими банками-агентами, які почали проводити дистанційні виплати гарантованого відшкодування, стали ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ».
З моменту запровадження дистанційних виплат (станом на 27 червня 2023 року) вкладниками банків, що перебувають в управлінні Фонду, віддалено отримано 2,13 млрд грн гарантованого відшкодування.
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«З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування). Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, при внесенні готівки за допомогою терміналу для її зарахування на рахунки платник має: ввести номер свого мобільного телефону на екрані термінала; отримати на цей номер одноразовий пароль; ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції; отримати квитанцію.
У Нацбанку наголосили, що ці вимоги стосуються лише операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки, водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, як сплата комунальних платежів, оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські), оплата проїзду в міському і приміському транспорті, поповнення проїзних і транспортних карт та сплата податків, штрафів, адміністративних послуг і зборів.