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2 липня 2023, 12:58 Читать на русском

ВВП на $1 трильйон: Кабмін планує змінити економічну модель України

Україна потребує нової економічної моделі, яка дозволить збільшити ВВП країни до $1 трлн за 10 років. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна потребує нової економічної моделі, яка дозволить збільшити ВВП країни до $1 трлн за 10 років.
Фото: .kmu.gov.ua

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Нова економіка України

Комплексну стратегію нової економіки України розробить та представить Міністерство економіки. Провідними у цій економічній моделі будуть приватний капітал та підприємці.

Роль держави в економіці буде кардинально зменшена, буде продовжена приватизація та завершена реформа корпоративного управління, проведена радикальна дерегуляція, оцифровані всі послуги та сервіси для бізнесу.

«У центрі має бути не просто цифра ВВП. Нові робочі місця та нові бізнеси — це показники, за якими буде проведено оцінку роботи», — сказав Шмигаль на засіданні уряду.

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Він додав, що один із ключових елементів нової моделі — ставка на перероблення: «Не експорт сировини, а експорт готової продукції. Включення України до європейських та глобальних ланцюжків виробництва».

Також передбачається, що в межах створення цифрової держави урядовий апарат не існуватиме у його сьогоднішньому вигляді, а його замінить Центр уряду.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
2 липня 2023, 13:04
#
Ого… це ріст на десятки відсотків щороку. Хотілося б, але корупція всюди, від дитсадка і до міністерств. Тому, Денис може помріяти…
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SZlats
SZlats
2 липня 2023, 13:11
#
ООО Лапшой 2019 запахло … очередные вбросы не о чем
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0
zevs1
zevs1
2 липня 2023, 14:17
#
Неужели они рассчитывают что украинцы поведутся на очередное враньё от Слуг Народа.
Им верить нельзя, они уже доказали что не в состоянии выполнить собственные обещания последние нововедения про налоги и тарифы тому подтверждение.
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