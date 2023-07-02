ВВП на $1 трильйон: Кабмін планує змінити економічну модель України

Україна потребує нової економічної моделі, яка дозволить збільшити ВВП країни до $1 трлн за 10 років. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Нова економіка України

Комплексну стратегію нової економіки України розробить та представить Міністерство економіки. Провідними у цій економічній моделі будуть приватний капітал та підприємці.

Роль держави в економіці буде кардинально зменшена, буде продовжена приватизація та завершена реформа корпоративного управління, проведена радикальна дерегуляція, оцифровані всі послуги та сервіси для бізнесу.

«У центрі має бути не просто цифра ВВП. Нові робочі місця та нові бізнеси — це показники, за якими буде проведено оцінку роботи», — сказав Шмигаль на засіданні уряду.

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Він додав, що один із ключових елементів нової моделі — ставка на перероблення: «Не експорт сировини, а експорт готової продукції. Включення України до європейських та глобальних ланцюжків виробництва».

Також передбачається, що в межах створення цифрової держави урядовий апарат не існуватиме у його сьогоднішньому вигляді, а його замінить Центр уряду.