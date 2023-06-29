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29 червня 2023, 16:10 Читать на русском

НБУ очікує поліпшення прогнозу зростання ВВП у 2023-му

Національний банк бачить позитивні тенденції у економіці та не виключає перегляд прогнозу зростання ВВП у 2023-му, який наразі складає 2%. Про це під час Форуму підприємців Forbes розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Національний банк бачить позитивні тенденції у економіці та не виключає перегляд прогнозу зростання ВВП у 2023-му, який наразі складає 2%.
Фото: rbc.ua

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Позитивні фактори від НБУ

Серед позитивних факторів, які відзначив Ніколайчук, міжнародні резерви, що перевищили $37 млрд на кінець травня.

«У червні очікуємо ще більше», — додав він.

Інший момент — позитивна ситуація на валютному ринку: готівковий курс гривні майже зрівнявся з курсом на міжбанку.

Інфляція знизилась до 15,3%, НБУ має стійкий дезінфляційний тренд.

Макрофінансова стабільність сприяє продовженню відновлення економічної активності, сказав Ніколайчук.

«Очікування відновлення економіки у другому півріччі також базуються на продовженні досить значних видатків бюджету, які підкріплені міжнародною допомогою», — пояснив він.

«Ми очікуємо, що макрофінансова стабільність зберігатиметься, а також розраховуємо на додатковий внесок від банківської системи і від певного зниження процентних ставок», — зазначив Ніколайчук.

Зниження ставки

Він також додав, що Нацбанк очікує, що цикл зниження облікової ставки НБУ розпочнеться раніше, ніж передбачалось.

Читайте: Читайте: Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що Нацбанк почне знижувати облікову ставку вже в липні або вересні — таку можливість вважають реальною більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
29 червня 2023, 16:59
#
Ребята явно живут в параллельном мире.
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