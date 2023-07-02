Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти№ 9051 та № 9052 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною (ВПО) під час воєнного стану та 30 днів після нього. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Зеленський підписав закон про спрощення умов погашення споживчих кредитів переселенцям
Спрощення умов
Так, на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього буде запроваджено механізм обов’язкової реструктуризації. Він діятиме за таких умов:
- якщо державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім'ї;
- якщо споживач є батьком чи матір'ю багатодітної сім'ї, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг;
- якщо споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни і сукупний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує двох мінімальних заробітних плат.
Позичальники повинні постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії чи ТОТ, не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.
Законопроєкт №9051 також встановлює заборону вимагати прострочену заборгованість кредитору та колекторській компанії на період воєнного стану і протягом 30 днів після його закінчення.
Відповідно до законопроєкту №9052, доходи позичальників, отримані внаслідок проведеної реструктуризації, звільняються від оподаткування.
Крім того, за словами Железняка, передбачені зміни України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.
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Коментарі - 4
Нужно всех как можно больше давить, но самое главное — чтобы в это время не трогали чиновников, которые массово разворовывают и помощь что приходит с Запада (точнее кредиты, которые придётся отдавать много лет населению), и коррупционеров в военкоматах — их тоже ни в коем случае нельзя наказывать.
В западных странах даже во время каких-то менее значительных кризисов (пандемия, инфляция) вводят право брать кредитные каникулы или реструктуризировать кредиты, где процентные ставки и так небольшие. В Украине при 45−60% годовых — даже на случай войны — значит что у заёмщиков вообще ничего не поменялось и они спокойно должны платить всё как и до войны, никаких каникул кроме символической отсрочки в 1−2 месяца — нигде не вводилось и не будет вводиться.
То есть если ты работал честно и нормально как ФОП до войны, но после начала войны попал в сложное положение — это никого не беспокоит, банки тебя задавят судами и процентами на процент, не предоставляя никакой реструктуризации, а некоторые банки наоборот вводят доп. оплаты (типа Сенс-Банка) за карты и так далее.
Банковская система Украины роет себе могилу (при помощи власти) — как только помощь из вне сильно уменьшится — последствия увидят ВСЕ