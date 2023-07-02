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2 липня 2023, 9:44 Читать на русском

Зеленський підписав закон про спрощення умов погашення споживчих кредитів переселенцям

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти№ 9051 та № 9052 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною (ВПО) під час воєнного стану та 30 днів після нього. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти№ 9051 та № 9052 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною (ВПО) під час воєнного стану та 30 днів після нього.

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Спрощення умов

Так, на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього буде запроваджено механізм обов’язкової реструктуризації. Він діятиме за таких умов:

  • якщо державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім'ї;
  • якщо споживач є батьком чи матір'ю багатодітної сім'ї, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг;
  • якщо споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни і сукупний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує двох мінімальних заробітних плат.

Позичальники повинні постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії чи ТОТ, не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

Законопроєкт №9051 також встановлює заборону вимагати прострочену заборгованість кредитору та колекторській компанії на період воєнного стану і протягом 30 днів після його закінчення.

Відповідно до законопроєкту №9052, доходи позичальників, отримані внаслідок проведеної реструктуризації, звільняються від оподаткування.

Крім того, за словами Железняка, передбачені зміни України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 липня 2023, 10:28
#
Гарно, що категорії ВПО уточнені, бо дехто вже розкатав губу, що можна буде банкам руки викручувати.
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+15
Робин Гуд
Робин Гуд
2 липня 2023, 11:33
#
С точки зрения власти — войны нет на всей территории Украины, вообще это касается только Донбасса и отдельных регионов Юга Украины, там просто проводится какая-то операция. А остальные должны жить как обычно и платить максимум налогов и процентов. Бизнес в других городах вообще не пострадал.

Нужно всех как можно больше давить, но самое главное — чтобы в это время не трогали чиновников, которые массово разворовывают и помощь что приходит с Запада (точнее кредиты, которые придётся отдавать много лет населению), и коррупционеров в военкоматах — их тоже ни в коем случае нельзя наказывать.

В западных странах даже во время каких-то менее значительных кризисов (пандемия, инфляция) вводят право брать кредитные каникулы или реструктуризировать кредиты, где процентные ставки и так небольшие. В Украине при 45−60% годовых — даже на случай войны — значит что у заёмщиков вообще ничего не поменялось и они спокойно должны платить всё как и до войны, никаких каникул кроме символической отсрочки в 1−2 месяца — нигде не вводилось и не будет вводиться.

То есть если ты работал честно и нормально как ФОП до войны, но после начала войны попал в сложное положение — это никого не беспокоит, банки тебя задавят судами и процентами на процент, не предоставляя никакой реструктуризации, а некоторые банки наоборот вводят доп. оплаты (типа Сенс-Банка) за карты и так далее.

Банковская система Украины роет себе могилу (при помощи власти) — как только помощь из вне сильно уменьшится — последствия увидят ВСЕ
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0
bonv
bonv
2 липня 2023, 11:34
#
Вже на період воєнного стану тарифи обіцяли не піднімати… Популісти при владі.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
2 липня 2023, 12:40
#
Поднять НДС и акциз на топливо, а потом инфошумом типа что-то там кому-то там бабка на двое сказала — послабили. Пальцем не тронули бюджетников и прочих дармоедов. Это позор. Огромное здание кмда, вца и ещё много всего, но за 9 лет нет ни одного эталонного бомбоубежища. Куда девается помощь партнёров? Это позор.
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