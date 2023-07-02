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2 липня 2023, 9:01 Читать на русском

Шмигаль запевнив, що рішення про підвищення тарифів на воду не ухвалені Кабміном

Уряд не підтримав рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль у Telegram.

Уряд не підтримав рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Фото: rbc.ua

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Що відомо

«Рішення не ухвалені. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення», — зазначив Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

«Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду», — додав Шмигаль.

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Пізніше, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що: «Сьогодні з’явилось повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і непогоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення», — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що уряд отримав доручення представити рішення у відповідь. Запевнив: «Вони будуть».

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Джерело: Мінфін
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