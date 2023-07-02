Уряд не підтримав рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль у Telegram.
Шмигаль запевнив, що рішення про підвищення тарифів на воду не ухвалені Кабміном
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
«Рішення не ухвалені. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення», — зазначив Шмигаль.
Крім того, прем'єр-міністр дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.
«Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду», — додав Шмигаль.
Читайте: Нацкомісія підвищила тарифи на воду: які будуть ціни з 1 липня
Пізніше, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що: «Сьогодні з’явилось повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і непогоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення», — сказав Зеленський.
Президент повідомив, що уряд отримав доручення представити рішення у відповідь. Запевнив: «Вони будуть».
Читайте:Тарифи на воду зросли. Як змінилися ціни в містах України (список)
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі