Тарифи на воду збільшились. Як змінилися ціни в містах України (список)

З 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни. Про це повідомляє РБК-Україна.

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На скільки подорожчає вода

Підвищення тарифів стосується 34 водоканалів країни. Ціни встановлені для кожного підприємства окремо, залежно від регіону. Середній розмір підвищення становитиме 32%.

Якщо домогосподарство у середньому використовує 6,5 кубів води на місяць та раніше сплачувало 194 грн/міс (тариф — 29,78 грн/куб.м), то з 1 липня ця сума збільшиться до 256 грн/міс (новий тариф — 39,37 грн/куб.м). Таким чином, вода подорожчає в середньому на 62 грн/міс.

Тарифи в Києві

У Києві новий тариф з 1 липня становитиме 41,136 грн/куб.м (раніше 30,384 грн/куб.м):

централізоване водопостачання 22,884 грн/куб.м з ПДВ (раніше 16,164 грн/куб.м);

централізоване водовідведення 18,252 грн/м³ з ПДВ (раніше 14,22 грн/куб.м).

Тарифи в інших містах

В інших містах встановлено такі тарифи (зазначено суму послуг водопостачання+водовідведення, з урахуванням ПДВ 20%):

«Луцькводоканал» — 32,55 грн

«Аульський водовід» (Дніпропетровська облрада) — 34,28 грн

«Енергоресурси» (Нікополь) — 40,89 грн

«Кривбассводоканал» (Кривий Ріг) — 38,74 грн

«Краматорський водоканал» — 39,61 грн

ПУВКГ Ужгорода — 54,57 грн

КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 36,72 грн

«Івано-Франківськводоекотехпром» — 36,66 грн

«Білацеркваввода» — 50,08 грн

«Львівводоканал» — 29,07 грн

«Інфокс» (філія «Інфоксводоканал», Одеса) — 46,36 грн

«Кременчукводоканал» — 41,16 грн

«Полтававодоканал» — 44,44 грн

«Міськводоканал» (Сумська міська рада) — 38,68 грн

КП «Хмельницькводоканал» — 34,36 грн

КП «Міськтепловодоенергія» (Кам'янець-Подільський) — 37,66 грн

«Чернівціводоканал» — 32,97 грн

Нікопольське ПУВКГ — 42,74 грн

«Дніпроводоканал» — 40,66 грн

«Рівнеоблводоканал» — 45,25 грн

Хто платитиме за воду більше

У НКРЕКП зазначають, що підвищення тарифів буде поетапним для тих водоканалів, де зростання цін виявилося найбільшим.

Ціни піднімуть з 1 липня, а потім 1 вересня — другий етап підвищення.

Тарифи будуть такими (з урахуванням ПДВ):

«Вінницяоблводоканал»: з 1 липня — 35,82 грн; з 1 серпня — 42,9 грн

«Житомирводоканал»: з 1 липня — 48,14 грн; з 1 серпня — 63,61 грн

«Новомосковськводоканал»: з 1 липня — 59,17 грн; з 1 серпня — 61,06 грн

«Дніпро — Західний Донбас»: з 1 липня — 39,13 грн; з 1 серпня — 42,21 грн

Павлоградське ПУВКГ: з 1 липня — 69,96 грн; з 1 серпня — 75,75 грн

«Дніпро — Кіровоград»: з 1 липня — 55,02 грн; з 1 серпня — 63,94 грн

«Дрогобичводоканал»: з 1 липня — 53,68 грн; з 1 серпня — 62,17 грн

«Тернопільводоканал»: з 1 липня — 44,11 грн; з 1 серпня — 51,08 грн

«Черкасиводоканал»: з 1 липня — 35,43 грн; з 1 серпня — 38,98 грн

«Чернігівводоканал»: з 1 липня — 39,01 грн; з 1 серпня — 44,73 грн

«Броваритепловодоенергія»: з 1 липня — 38,06 грн; з 1 серпня — 43,35 грн

Для цих підприємств встановлені найвищі тарифи, оскільки вони мають невисокі обсяги реалізації послуг, високу частку реагентів у тарифах, велику довжину мереж, а також використовують покупну воду та/або очищають стічні води в інших ліцензіатів.

Де тарифи не змінюватимуться

Тарифи на воду залишаться на тому самому ж рівні у трьох областях:

Херсонська,

Миколаївська,

Харківська.

Таке рішення пов'язане з тим, що на території цих регіонів продовжуються бойові дії, а більшість населених пунктів постраждали від російських окупантів.

З чим пов'язане підвищення тарифів

Перегляд тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення планувався з кінця минулого року. 29 червня НКРЕКП все ж таки затвердила нові ціни на воду, перед цим підвищивши тарифи на електроенергію для бізнесу.

У Комісії пояснили, що підвищення цін обумовлено низкою факторів:

збільшенням витрат за електроенергію;

підвищенням оплати праці робітникам водоканалів;

зростанням обсягів закупівлі реагентів;

зобов'язаннями ліцензіатів за кредитами;

враховано компенсацію вартості електроенергії з початку 2023 року;

зменшенням обсягів реалізації послуг через скорочення попиту під час війни;

стрімким підвищенням цін на пальне.

Крім того, на зміні тарифів відбилися непередбачені витрати на ремонтні роботи після руйнування інфраструктури.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі.

Раніше Кабінет міністрів схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня.