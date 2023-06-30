Нацкомісія підвищила тарифи на воду: які будуть ціни з 1 липня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення про підвищення тарифів на воду з 1 липня 2023 року в середньому на 32% залежно від водоканалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання НКРЕКП.

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Також зазначається, що підвищення вартості водопостачання відбудеться у два етапи — 1 липня та 1 вересня.

Тарифи буде піднято для 34 підприємств, серед яких є «Київводоканал». У столиці тариф на воду збільшиться на 10,75 грн (з ПДВ).

Тарифи на воду в Києві

Для киян з 1 липня вартість одного кубометра води в цілому обійдеться в 41,136 грн/м³:

централізоване водопостачання 22,884 грн/м³ з ПДВ;

централізоване водовідведення 18,252 грн/м³ з ПДВ.

«Рішення передбачає збільшення платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної сім'ї на близько 60 грн. Тобто це не занадто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості», — розповів член комісії Руслан Кайдаш.

Тарифи на воду в інших містах

в Одесі вартість води зросте з 35,15 до 44,86 грн/м³,

у Вінниці — з 25,62 до 47,75 грн/м³,

у Дніпрі — з 31,36 до 38,79 грн/м³,

в Ужгороді — 54,57 грн/м³.

Де тарифи не змінюватимуться

Тарифи на воду залишаться на тому самому ж рівні у трьох областях:

Херсонська,

Миколаївська,

Харківська.

Також не зміниться сума у платіжках для тих, хто отримує субсидії, оскільки вони будуть перераховані.

Комісія пояснила підвищення тарифів тим, що останнім часом збільшились витрати на електроенергію, було підвищено заробітну плату, подорожчали реагенти для очищення води.

Варто зазначити, що востаннє тарифи на воду підвищували у грудні 2021 року.