До Ради внесли блокуючу постанову законопроєкту про скасування 2% ФОП

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, який блокує підписання головою ВР та президентом законопроєкту № 8401 про скасування 2% ФОП. Про це повідомив перший заступник податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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«Ну це було очікувано… до податкового законопроєкта #8401 (скасування 2% ФОП) внесли блокуючу постанову. Ця від Разумкова. Думаю ще буде декілька. Це відповідно не дає Спікеру зараз право підписати його», — зазначив Железняк.

Чи вплине це на долю закону

За його словами, це ніяк не вплине на долю закону. Десь в середині липня блокуючу постанову розгляне Рада і потім розблокувавши відправить на підпис президента.

«Саме тому більшість норм там починають діяти з 1 серпня», — додав нардеп.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що парламент підтримав в цілому податковий законопроект № 8401. Таким чином з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.

Законопроект врегульовує перехід з 2% ЄП:

платник 2% Єдиного податку для фізичних осіб-підприємців (ЄП) матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно у 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня 2023 року.

Законопроєктом з 1 серпня також частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Повертається з 1 жовтня відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.

Але звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).

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Крім того, законопроєктом також передбачено:

«технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);

надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

«Норма, що для передачі юридичними особами товарів для сил оборони не потрібно затвердженого переліку КМУ», — зазначив Железняк.

Він також додав, що прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.