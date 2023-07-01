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1 липня 2023, 15:01 Читать на русском

Укрпошта підвищує тарифи з 1 липня

З 1 липня національний поштовий оператор Укрпошта підвищує тарифи на відправлення. Відповідне повідомлення пресслужба компанії розіслала в п'ятницю, 30 червня.

З 1 липня національний поштовий оператор Укрпошта підвищує тарифи на відправлення.
Фото: facebook.com/ukrposhta

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Починаючи з 1 липня Укрпошта частково перегляне вартість відправлень по Україні та за її межами.

«Укрпошта Експрес»

Згідно з новими тарифами, вартість доставлення відправлень «Укрпошта Експрес» збільшиться у середньому на 10 грн для пересилання в межах однієї області та на 8 грн для пересилання в межах всієї країни.

«Укрпошта Стандарт»

Крім того, з 1 липня діятимуть нові тарифи на послуги «Укрпошта Стандарт», де середнє підвищення становить 7 грн на доставку по Україні, а в межах окремої області — 10 грн.

Якщо, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила, наприклад, 35 грн, то після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 грн. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 грн, порівняно з попередніми 60 грн — до перегляду тарифів.

«Укрпошта Документи»

Також впроваджено зміни й для інших послуг. На 5 грн зросте вартість послуги «Укрпошта Документи» та вартість кур'єрського забору або доставки.

Починаючи з 1 липня, також будуть внесені зміни у вартість на доставку «дрібних пакетів рекомендованих» на всі зони та на доставку посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу. Ці зміни становитимуть 10% від поточних тарифів. Це перший перегляд цін на міжнародну доставку, який обумовлений зовнішніми факторами.

Читайте також: З 1 липня Укрпошта працюватиме за новим графіком

Водночас для корпоративних клієнтів Укрпошти продовжує діяти гнучка система знижок.

Наприклад, з 1 квітня Укрпошта надає послугу пріоритетної доставки «дрібні пакети Prime» до 70 ключових країн світу. Використання саме цієї нової послуги дає можливість клієнту отримати нижчий тариф до 18 %.

В компанії наголошують, що навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишають доступними та нижчими порівняно з конкурентами на 20−30%.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
1 липня 2023, 15:17
#
Ціни на все ростуть.
+
0
Kaleso
Kaleso
1 липня 2023, 16:16
#
Давайте зробимо їх разом і нас зробили
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