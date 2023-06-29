З 1 липня Укрпошта працюватиме за новим графіком

Із 1 липня відділення Укрпошта працюватимуть за новими стандартними графіками роботи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Графік роботи

Зазначається, що стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія була змушена зменшувати та міняти час роботи відділень.

«Зараз Укрпошта пропонує своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень. З 1 липня у більшості відділень поштового зв’язку зміняться графіки роботи. Відтепер вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні», — наголосили у компанії.

Так, відділення поштового зв’язку, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного ТЦ або ринку.

Також Укрпошта поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2−3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті для клієнтів протягом 5 днів.

Отже, компанія закликає клієнтів перевіряти оновлений графік роботи відділень перед його відвідуванням.