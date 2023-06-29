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29 червня 2023, 11:52 Читать на русском

З 1 липня Укрпошта працюватиме за новим графіком

Із 1 липня відділення Укрпошта працюватимуть за новими стандартними графіками роботи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Із 1 липня відділення Укрпошта працюватимуть за новими стандартними графіками роботи.

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Графік роботи

Зазначається, що стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія була змушена зменшувати та міняти час роботи відділень.

«Зараз Укрпошта пропонує своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень. З 1 липня у більшості відділень поштового зв’язку зміняться графіки роботи. Відтепер вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні», — наголосили у компанії.

Так, відділення поштового зв’язку, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного ТЦ або ринку.

Також Укрпошта поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2−3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті для клієнтів протягом 5 днів.

Отже, компанія закликає клієнтів перевіряти оновлений графік роботи відділень перед його відвідуванням.

Це можна зробити на сайті, у застосунку, в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
mlp711141
mlp711141
29 червня 2023, 12:23
#
Ну наконец-то!
В Польше давно так. А иногда в торговых центрах почтовые отделения и по выходным работают…
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