Міністерство фінансів закликало FATF визнати росію юрисдикцією з високим рівнем ризику

Міністерство фінансів України закликає міжнародну спільноту визнати росію юрисдикцією з високим рівнем ризику та надати відповідні ринкові рекомендації, щоб уникнути сприяння фінансуванню тероризму та організованої злочинності. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

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Що передувало

Вчора президент росії путін у своїй промові заявив, що росія повністю фінансувала ПВК «Вагнер» з федерального бюджету і виплатила «86 262 000 000 рублів (близько 1 млрд доларів США) грошової підтримки та винагород <…> і 110 179 000 000 рублів (близько 1,3 млрд доларів США) страхових платежів» за минулий рік.

ПВК «Вагнер» — військова організація, заснована у 2014 році, яка використовує терористичну тактику по всьому світу. Естонія, Литва та парламент Франції визнали її терористичною організацією. Французький парламент закликав ЄС офіційно визнати російську групу найманців «Вагнер» терористичною, і є ознаки того, що Великобританія також планує визнати цю компанію терористичною. США запровадили санкції проти «Вагнер» як транснаціональної злочинної організації.

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Угруповання «Вагнер» використовує російські державні кошти для поширення руйнувань по всьому світу та смертей людей. Найманці компанії скоїли численні воєнні злочини в Україні, підтримували кривавий режим Башара Асада в Сирії та звинувачуються у скоєнні численних звірств і воєнних злочинів у Малі, Центральноафриканській Республіці, Судані та Лівії.

Враховуючи, що компанія фінансується безпосередньо з російського державного бюджету, будь-яка компанія, що працює в межах російської юрисдикції, наражається на ризик сприяння тероризму та фінансуванню організованої злочинності.

Міжнародні компанії, які продовжують вести бізнес і сплачувати податки в росії, опосередковано сприяють фінансуванню «Вагнер». Фінансові установи та інші суб'єкти за межами росії, які мають справу з коштами, отриманими з росії, стикаються з високим ризиком несвідомої участі в незаконній діяльності, пов'язаній з «Вагнер», та відмиванням незаконних коштів, отриманих «Вагнер» через їхню злочинну діяльність у різних країнах, допомогу в постачанні та фінансуванні злочинного угруповання, а також участі в незаконній торгівлі.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force — FATF) та світову фінансову спільноту зайняти консолідовану позицію для протидії загрозі цілісності світової фінансової системи та міжнародного бізнесу з боку росії.

«Фінансування росією ультранасильницької ПВК „Вагнер“ більше не є секретною інформацією. Фінансуючи „Вагнер“, росія експортує тортури, зґвалтування та масові вбивства по всьому світу. Це не лише порушує стандарти FATF, але й становить серйозний виклик глобальному миру та безпеці. Не в змозі належним чином накласти санкції на росію і зберігаючи для рф доступ до світової фінансової системи, ми сприяємо подальшому руйнуванню і підриваємо міжнародний порядок, встановлений для захисту всіх нас», — зазначив Марченко.

Водночас група найманців є незаконними в росії, згідно з Кримінальним кодексом країни.

«Той факт, що група найманців „Вагнер“ фінансувалася з державного бюджету всупереч російським законам і нормам, ще раз демонструє, що існуюче законодавство — не більше ніж димова завіса, яка прикриває неефективну систему запобігання/протидії фінансуванню тероризму та злочинних організацій, якими режим зловживає на власний розсуд», — додав міністр фінансів України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в лютому 2023 року група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF) безстроково призупинила членство російської федерації.