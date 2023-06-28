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28 червня 2023, 18:21 Читать на русском

Ощадбанк, слідом за Приватом, вирішив також зберегти пільговий тариф на еквайринг

Незважаючи на підвищення тарифу інтерчейндж з боку платіжних систем з 1 липня Ощадбанк не буде підвищувати еквайрингову комісію для роздрібної торгівлі за приймання карткових платежів. Про це заявив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Незважаючи на підвищення тарифу інтерчейндж з боку платіжних систем з 1 липня Ощадбанк не буде підвищувати еквайрингову комісію для роздрібної торгівлі за приймання карткових платежів.

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Підтримка бізнесу

У випадку непониження платіжними системами рівня інтерчейндж протягом 1−2 місяців банк перегляне своє рішення.

Останній раз банк відмовився підвищувати цю комісію у грудні 2022 року після того, як ставку інтерчейндж було вперше збільшено платіжними системами після повномасштабного вторгнення.

На початку великої війни Ощад взагалі на декілька місяців скасував цю комісію, чим суттєво підтримав бізнес у цей важкий період.

Читайте: Підтримка бізнесу: Приватбанк не підвищуватиме тарифи на еквайринг

«Безготівкові платежі були одним з основних факторів, які сприяли збереженню стабільності банківської системи України після 24 лютого минулого року. Сучасні фінансові технології допомогли бізнесу залишитись на плаву і продовжити забезпечувати українців найнеобхіднішим», — зазначив Тютюн.

Читайте: З 1 липня MasterCard і Visa підвищать комісії інтерчейндж в Україні

Нагадаємо

До повномасштабної війни ритейл платив за еквайринг у POS-терміналах 1,8−2%.

З початку повномасштабної війни в Україні діють пільгові тарифи. Протягом минулого року комісія interchange кілька разів регулювалася незалежно від ставок, прописаних у меморандумі.

У березні 2022-го платіжні системи і банки взагалі прибрали платежі за еквайринг та interchange. У червні того ж року interchange відновили до рівня «не вище 0,3%», а у вересні — до рівня «не вище 0,7%».

У грудні платіжні системи Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до 1%, але Мінекономіки попросило не змінювати ставку на період блекаутів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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